Nina Soldano, Marina di “Un posto al sole” dal 2003, non sarà più nella soap

11 Gennaio 2021 | 14:01 di Alessandro Alicandri

"Un posto al sole" ha perso nella puntata del 7 gennaio uno dei suoi principali protagonisti, Marina Addezio-Giordano. In una lunga carrellata di ricordi, durante l'ultimo episodio su Raitre in cui è ancora presente, viene riassunto in alcuni passaggi fondamentali tutto ciò che è accaduto in questi lunghi anni prima di partire per lasciare Napoli.

L'attrice Nina Soldano ha interpretato per 17 anni un personaggio non facile, quello di una donna spesso crudele e senza scrupoli che ha avuto come perno una relazione molto complicata con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ma non solo. In questi anni si sono succedute tante relazioni sentimentali, anche una omosessuale, confrontandosi con situazioni complicate come la malattia, un grave incidente stradale e addirittura un omicidio.

Ecco cosa scrive sui social: «L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazie per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo».