“Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”: la serie arriva in Italia

Arriva anche in Italia "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", nuovo adattamento televisivo del celebre romanzo. La serie, che ha debuttato a febbraio in Germania, Austria e Svizzera, è un riadattamento in chiave moderna del libro e arriverà su Amazon Prime Video il 7 maggio.

"Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" racconta la vera storia di Christiane e dei suoi amici e della loro caduta nella tossicodipendenza, riadattandola in chiave moderna. La serie segue le vicende di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda.

Scrivendo le sue memorie, poi adattate in un film di successo nel 1981, “Christiane F.” è diventata famosa a tutto il mondo. Si è avvicinata alle droghe per la prima volta negli Anni 70, ritrovandosi a vivere per strada con il suo gruppo di amici. Poi ha incontrato i giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck e ha raccontato la sua storia. Le sue memorie hanno venduto più di cinque milioni di copie nel mondo ancora prima dell'adattamento cinematografico.