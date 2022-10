Non potete perdere “Streaming” in edicola!

Il 25 ottobre ricordatevi di chiedere in edicola con Sorrisi il nuovo numero Il cast di "Boris" Matteo Valsecchi







Il 25 ottobre ricordatevi di chiedere in edicola con Sorrisi il nuovo numero di “Streaming”, la nostra imperdibile guida alla scelta per la tv via Internet (Sorrisi più “Streaming” costano in totale solo 2 euro). Un giornale utilissimo, perché l’offerta delle piattaforme è sempre più ricca e orientarsi nelle scelte è molto difficile.

Anche questo mese Sorrisi ha selezionato oltre 150 titoli da gustare comodamente seduti sul divano davanti alla tv (basta che sia “smart”) o in mobilità su smartphone, tablet o computer.

La copertina è dedicata alla quarta stagione di “Boris”, l’esilarante serie italiana sul mondo della tv, ma trovate tanti altri servizi: per esempio sul nuovo “Le relazioni pericolose”, sulla quinta stagione di “The Crown” e sul thriller “Corpo libero”. Ci sono inoltre molti consigli per tutti i gusti, suddivisi per generi.