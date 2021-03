“Non sono una signora”: su Rai1 l’omaggio a Loredana Bertè

Dopo l'esibizione a Sanremo 2021, un omaggio alla regina del rock italiano Loredana Bertè Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Per il ciclo “A grande richiesta” arriva su Rai1, martedì 9 marzo in prima serata, l’omaggio a Loredana Bertè. “Non sono una signora” racconta la regina del rock italiano, un tributo di grande musica con grandi interpreti, condotto da Alberto Matano, prodotto con Ballandi e con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

A pochi giorni dall’esibizione prorompente sul palco dell’Ariston, nel corso di un Festival di Sanremo decisamente anomalo, scopriremo tutte le epoche attraversate e segnate dalla Bertè con il suo stile unico.

Le sue canzoni, ma anche le sue provocazioni, rimangono indelebili nel tempo, nei ricordi di diverse generazioni. Una storia che sarà ripercorsa attraverso hit intramontabili, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, “Dedicato” e “La luna bussò”. Al suo fianco ci saranno ospiti e amici: da Zucchero ai Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Currieri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.