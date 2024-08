“Noos”: su Rai1 ricomincia l’avventura della conoscenza

Con tre prime serate - in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre - tornano su Rai1 Alberto Angela e i viaggi nel sapere di “Noos”, la trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza.

Il primo appuntamento di giovedì 22 settembre si apre con le spettacolari immagini della BBC dalle pianure africane del Serengeti con il più maestoso e temuto degli animali: il leone. Poi si passa agli animali domestici: studi scientifici hanno analizzato lo stato di salute di chi si prende cura di un cane o di un gatto e la pet therapy è già una realtà in alcuni ospedali italiani.

Le telecamere di Noos entrano poi in un centro italiano di medicina della riproduzione per capire come la scienza può aiutare le coppie a diventare genitori. Guglielmo Marconi e Steve Jobs, le storie di due geni che hanno rivoluzionato le loro epoche e non solo. E ancora: una nuova sperimentazione che riguarda la Crisp-Cas9, la tecnologia che permette di tagliare e correggere in maniera mirata il genoma, anche nelle piante.

Con Alberto Angela torneranno anche i tanti compagni di viaggio di “Noos”: la nutrizionista Elisabetta Bernardi che sfaterà alcuni luoghi comuni sul glutine; l’astronauta Samantha Cristoforetti che spiega i pericoli che potrebbero correre gli astronauti della futura base lunare; Paola Cortellesi che dà voce al personaggio d’animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto.

Inoltre, lo scrittore Carlo Lucarelli ripercorre l’incredibile e vera storia di un assassino incastrato per caso, molti anni dopo un delitto che sembrava perfetto; il paleontologo Alessandro Chiarenza, l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, il professor Emmanuele Jannini, il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il filosofo della biologia Telmo Pievani e lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro.

Presenti anche in questa puntata i giovani divulgatori: Edwige Pezzulli, grazie alle spettacolari immagini delle sonde spaziali, fa conoscere da vicino gli asteroidi; Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica mostrano come si comportano i gas quando cambia la temperatura; Luca Perri rilegge in chiave scientifica la saga di Guerre Stellari e spiega i segreti dell’iperspazio.