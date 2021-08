“Note di Cinema” racconta su Iris la 78ª Mostra di Venezia

Sarà lo storico approfondimento a cura di Anna Praderio, Note di Cinema, a raccontare la 78ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, su Iris dal 29 agosto al 19 settembre. Note di Cinema da Venezia racconterà la Mostra della ripresa, della speranza e della fiducia, con quattro puntate in onda in day-time (riproposte in seconda serata), il 29 agosto e il 5, 12 e 19 settembre.

Il primo appuntamento con l’inviata del TG diretto da Clemente J. Mimun (domenica 29 agosto) è una presentazione del programma del Festival, con battute degli artisti presenti e le dichiarazioni del direttore della Mostra Alberto Barbera e del presidente della Biennale Roberto Cicutto.

Domenica 5 settembre, Note di Cinema da Venezia riporta le interviste e gli incontri dei primi giorni: Roberto Benigni, Leone alla carriera, e poi Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Pedro Almodóvar, Jane Campion, Timothée Chalamet, Benedict Cumberbatch, Penélope Cruz, Kirsten Dunst, Kristen Stewart, Serena Rossi, Antonio Banderas…

Domenica 12, racconta, a caldo, i vincitori della kermesse: tra questi, il più che probabile Ridley Scott e il Leone alla carriera Jamie Lee Curtis. Domenica 19, infine, ci sarà bilancio della rassegna e una proiezione dei suoi riflessi sulla nuova stagione, con i film in uscita nelle sale e le immagini da ricordare.