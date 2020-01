“Notte sul pianeta Terra”: la nuova docuserie Netflix mostra la vita notturna degli animali

28 Gennaio 2020 | 16:50 di Giulia Ausani

Come cacciano i leoni di notte? Come si comportano le creature acquatiche quando la luna influenza le maree? Nelle ore notturne, la giungla brulica di vita esattamente come durante il giorno? A queste domande risponde "Notte sul pianeta Terra", nuova docuserie di Netflix disponibile dal 29 gennaio.

Grazie a tecnologie particolarmente avanzate, "Notte sul pianeta Terra" mostra la vita degli animali e delle piante nelle ore notturne con la precisione e chiarezza di normali riprese diurne, grazie anche a infrarossi in alta definizione e riprese subacque.



La serie, composta da sei episodi narrati in italiano da Alessandra Mastronardi, esplora un diverso habitat in ogni puntata: deserti e savane, i ghiacci artici, la giungla, gli oceani e per ultimo le città. Il sesto episodio mostra come la fauna selvatica di tutto il mondo si comporta dal tramonto all'alba.



• I film da guardare su Netflix

• Le serie tv da guardare su Netflix

Il trailer