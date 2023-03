Nove: nuova stagione per “Cambio Moglie”

Riparte domenica 5 marzo in prima serata su Nove, con una nuova stagione, “Cambio Moglie”, versione italiana del popolare format “Wife Swap”, in cui due mogli e le rispettive famiglie si mettono alla prova con un esperimento sociale in cui nulla è scontato.

In ognuna delle otto nuove puntate, due mogli si scambieranno casa e famiglia per una settimana, mettendosi così alla prova in un contesto familiare e sociale completamente diverso dal proprio. Dopo aver osservato per i primi due giorni le abitudini della nuova famiglia, seguendo le regole che ciascuna ha lasciato in eredità all'altra, le mogli potranno mettere in atto dei cambiamenti, talvolta talmente rivoluzionari da ribaltare la vita di tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi mariti, si incontreranno per un momento di confronto che, tra risate, scontri, momenti di commozione e consapevolezza, darà l’opportunità ad entrambe le famiglie di dare un nuovo slancio a dinamiche familiari affaticate dallo scorrere del tempo.