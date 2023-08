Prenderà il posto di Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai3 Redazione Sorrisi







In queste settimane Nunzia De Girolamo è impegnata con “Estate in diretta”. Ma per la conduttrice è già pronto un nuovo programma. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha infatti ufficializzato che la De Girolamo prenderà il posto di Bianca Berlinguer (passata a Rete 4) nella prima serata del martedì di Rai3.