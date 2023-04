Nuova fiction per Giusy Buscemi

Sono iniziate le riprese di una nuova fiction intitolata “Vanina Guarrasi”: è stato battuto a Catania il primo ciak per questa coproduzione Rti e Palomar (con il sostegno della Sicilia Film Commission).

Protagonista è Giusy Buscemi (che in questi giorni vediamo in tv in “Un passo dal cielo 7”) nei panni di Vanina Guarrasi, ex agente dell’antimafia di Palermo che si trasferisce a Catania per iniziare una nuova carriera come vicequestore della Squadra mobile. Vanina è in fuga dal passato, tra il ricordo del padre ucciso dalla mafia e la relazione con un magistrato, interpretato da Giorgio Marchesi, che sembrava ormai finita e invece...

La serie, che potremo vedere prossimamente su Canale 5, è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi, è diretta da Davide Marengo e scritta da Leonardo Marini.