Nuove puntate di Topo Gigio su RaiYoyo

15 Novembre 2020 | 12:10 di Lorenzo Di Palma

Ritorna con altre 12 inedite puntate la serie animata tutta italiana che racconta le avventure quotidiane di Topo Gigio, il primo topolino che vive nel mondo degli umani. Da domenica 15 novembre tutti i giorni alle 18, infatti Rai Yoyo trasmette i nuovi episodi della nuova versione cartoon di Topo Gigio, una serie, che ha debuttato con grande successo lo scorso 5 ottobre con i primi 26 episodi, ed è diventata subito uno dei programmi per bambini più seguiti in Italia del 2020. Gli episodi, in replica su Rai Yoyo dal lunedì al venerdì alle 9.05, saranno disponibili anche su RaiPlay.

Il cartone, creato per far conoscere anche ai più piccoli il Topo che ha allietato l'infanzia di moltissimi adulti di oggi, è l’ultimo progetto al quale ha lavorato Maria Perego, la creatrice del celebre pupazzo scomparsa lo scorso anno, che ha partecipato fino all’ultimo all’ideazione e alla scrittura degli episodi.