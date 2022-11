Nuovo trio a “Quelle brave ragazze”

Sono confermate Sandra Milo e Mara Maionchi, alle quali si aggiunge per la prima volta Marisa Laurito Redazione Sorrisi







Sono in partenza le protagoniste di “Quelle brave ragazze”, show arrivato alla seconda edizione che vedremo su Sky e Now prossimamente. Ma il trio di star è cambiato. Sono confermate Sandra Milo e Mara Maionchi, alle quali si aggiunge per la prima volta Marisa Laurito. Orietta Berti, come sappiamo, è infatti impegnata in questi mesi con il “Grande Fratello Vip”. La destinazione del viaggio è segreta (anche per loro tre...).