Olimpiadi: quattro stelle a caccia dell’oro

Nella prima settimana di gara il nuoto sarà protagonista: Quadarella, Paltrinieri, Ceccon e Pilato cercano il gradino più alto del podio Matteo Valsecchi







Dopo la cerimonia inaugurale, le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie. Come da tradizione, la prima settimana di gare vede, tra le altre discipline, grande protagonista il nuoto, negli ultimi anni terra di conquista per noi italiani. Molti sono gli azzurri che possono ambire alla medaglia, ma quattro di loro hanno le carte in regola per regalarci qualcosa di veramente speciale.

Il primo doppio appuntamento è fissato per lunedì 29 luglio: alle 21.20 ci sono i 100 metri dorso con grande favorito Thomas Ceccon, che nel 2022 ha ottenuto il record del mondo della specialità. Subito dopo, alle 21.30, c’è la finale dei 100 metri rana e qui la nostra freccia è la tarantina Benedetta Pilato, appena 19 anni e un futuro brillante davanti a sé. Veniamo poi alle gare lunghe: Gregorio Paltrinieri martedì 30 luglio alle 21.00 si gioca le sue carte nella finale degli 800 metri stile libero, per poi puntare anche ai 1500 stile libero domenica 4 alle 18.35. Greg sarà anche in gara nel nuoto in acque libere il 9 agosto nella 10 chilometri.

Infine c’è Simona Quadarella: mercoledì 31 luglio alle 21.05 ambisce all’oro nei 1500 metri stile libero e poi cercherà il raddoppio negli 800 metri stile libero sabato 3 agosto alle 21.10. Simona è campionessa del mondo in entrambe le specialità.

Ricordiamo che le Olimpiadi sono trasmesse in chiaro su Rai2 e RaiSport, mentre pay sono visibili sui canali di Eurosport (disponibili su Sky e via streaming sulla piattaforma Discovery+).