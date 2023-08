Opera in tv su Rai3: si parte da “Il barbiere di Siviglia”

In prima tv i titoli operistici più amati dal pubblico Il Barbiere di Siviglia Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Tre prime serate con tre opere tra quelle più amate dal pubblico come "Il barbiere di Siviglia", "Tosca" e "Carmen". Le propone Rai3 nel mese di agosto, tutte dall'Arena di Verona, che quest'anno festeggia la centesima edizione del suo festival estivo.

Gli spettacoli sono introdotti da Luca Zingaretti. Dopo il successo di ascolti dell'"Aida", che ha inaugurato il cartellone in diretta su Rai 1, con quasi un milione e 800 mila spettatori, si parte giovedì 10 agosto alle 21.20 con "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini, ambientato dal regista Hugo De Ana - che firma anche scene e costumi - in un giardino da favola rococò.

Lo spettacolo, nato nel 2007, è stato registrato lo scorso giugno ed è proposto in prima tv. Nel ruolo di Figaro c’è Dalibor Jenis. Accanto a lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina, Antonino Siragusa come Conte d'Almaviva, Carlo Lepore e Michele Pertusi rispettivamente come Don Bartolo e Don Basilio. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena, è impegnato il giovane direttore d'orchestra Alessandro Bonato.