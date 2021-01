Ornella Vanoni, Antonella Clerici e Caterina Balivo a “Domenica In”

31 Gennaio 2021 | 09:00 di Angelo De Marinis

Sarà Ornella Vanoni, protagonista di una ampia intervista sulla sua lunga carriera e i suoi successi discografici, la prima ospite della puntata di Domenica In, in onda il 31 gennaio su Rai1 alle 14. Sarà poi Antonella Clerici, in collegamento dalla sua casa in provincia di Alessandria, a dialogare con Mara Venier del suo nuovo programma È sempre Mezzogiorno.

Dopo il ritorno in tv, Caterina Balivo, giudice della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, sarà quindi protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata. Mario Biondi, invece, presenterà il suo ultimo singolo Cantaloupe Island che fa parte del nuovo album Dare in uscita in questi giorni.

Come di consueto ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione con il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute per l’emergenza Covid, il professor Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, il giornalista Roberto Poletti, Kabir Bedi (in collegamento dall’India) e Alessandra Martines (in collegamento da Parigi).