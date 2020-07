Palinsesti 2020/2021: tutti i programmi del daytime

17 Luglio 2020 | 19:39 di Redazione Sorrisi

Sono stati presentati i palinsesti Rai per l'autunno 2020 e l'inverno 2021. Oltre alle grandi fiction e i programmi in prima serata, sono stati annunciati i titoli che ci faranno compagnia durante il giorno su Rai1, Rai2 e Rai3.

Rai1

La mattina su Rai1 anche nel 2020 torna un grande classico come “Unomattina”, la novità più grande è quella guidata da Antonella Clerici che torna ad augurare Buon Appetito agli italiani con “È sempre mezzogiorno”, mentre Eleonora Daniele conduce “Storie italiane”.

Il pomeriggio tocca a Serena Bortone raccontare il nostro Paese con “Oggi è un altro giorno”, tornano gli appuntamenti quotidiani con “Il paradiso delle signore daily” e “La vita in diretta” che vede alla conduzione Alberto Matano.



Torna la garanzia del preserale di Rai1: la ghigliottina de “L’eredità" di Flavio Insinna; precede di poco la prima serata un altro successo della rete “I soliti ignoti - Il ritorno” con Amadeus.

Rai2

Ancora prima delle 9.00, dal lunedì al venerdì, Rai2 ci accoglie con la versione televisiva della trasmissione di Rai Radio2 “Radio2 Social Club” con Luca Barbarossa e Andrea Perroni e tornano “I fatti vostri” guidati da Giancarlo Magalli.

Milo Infante osserva la nostra società attraverso gli occhi di 15 ragazzi con “Ore 14” e se non può certo mancare “Detto fatto”, ancora una volta con Bianca Guaccero, ci sarà anche Costantino della Gherardesca che citofonerà agli italiani con “Apri e vinci”.

Rai3

A condurre “Agorà” c’è ora la giornalista Luisella Costamagna, cambia conduzione anche “Mi manda Raitre”: al posto di Salvo Sottile ci sono Lidia Galeazzo e Federico Ruffo. Rivedremo l’immancabile “Elisir”, il programma di divulgazione medica con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. “Quante storie” racconterà il nostro tempo attraverso il mondo dei libri, mentre con “Passato e presente” Paolo Mieli metterà in scena la Storia. Marchio storico di Rai3, torna “Geo”, viaggio tra Terra e ambiente e “#maestri” porta la scuola sul piccolo schermo con la didattica a distanza.

Mattina - Un posto al sole – Rai3 Cast: Patrizio Rispo, Riccardo Polizzy Carbonelli, Marzio Honorato, Marina Giulia Cavalli, Marina Tagliaferri, Nina Soldano, Peppe Zarbo, Claudia Ruffo, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Luca Turco, Michelangelo Tommaso, Luisa Amatucci Daily drama in 250 puntate Con oltre 5500 puntate in onda, il daily drama più longevo della Rai raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima stagione. Ambientata a Napoli nell’elegante quartiere di Posillipo, la serie racconta le appassionanti vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.



Mattina - Unomattina - Rai1 Dal lunedì al venerdì dal 7 settembre (6.45) Lo storico contenitore del mattino di Rai1, realizzato in collaborazione con il Tg1. Ogni mattina i conduttori, Monica Giandotti e Marco Frittella, daranno il buongiorno ai telespettatori con la rassegna delle principali notizie e il commento dei più importanti temi di attualità.

Mattina - Storie italiane - Rai1 Dal lunedì al venerdì dal 7 settembre (10.00)

Conduce Eleonora Daniele

Interamente dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comune affronta ogni giorno. Ospiti in studio, esperti e giornalisti mettono a disposizione la loro esperienza per chiarire i temi affrontati nella puntata.

Mattina - È sempre mezzogiorno – Rai1 Dal lunedì al venerdì dal 7 settembre – ore 12.00

Conduce Antonella Clerici

Uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti vip e "portando" per la prima volta la natura in studio. Si racconterà cosa accade a mezzogiorno in Italia: dal nord a sud, si ascolteranno le storie di provincia, quelle di un paese che si muove, chiacchiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola. Antonella ripristinerà i vecchi collegamenti telefonici per giocare con gli spettatori a casa.



Mattina - Radio2 Social Club - Rai2 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45, dal 14 settembre

Conducono Luca Barbarossa e Andrea Perroni Radio2 Social Club è una trasmissione radiofonica all’insegna della musica e del buonumore, in onda su Rai Radio2 dal gennaio 2010. Da settembre 2019 viene proposto anche in versione televisiva su Rai2, in differita, il giorno dopo la diretta radiofonica.

Mattina - I fatti vostri - Rai2 Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.10, dal 14 settembre

Conduce Giancarlo Magalli con Samanta Togni, Paolo Fox, Umberto Broccoli e Massimo Morico

Quotidiano di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità condotto da Giancarlo Magalli. Nato nel dicembre del 1991 con Fabrizio Frizzi al timone, quest’anno festeggia il trentennale con molte novità, soprattutto per quel che riguarda le rubriche, i giochi, i momenti musicali, l’introduzione di spazi dedicati allo spettacolo e al ballo, grazie alla new entry nel cast di Samanta Togni.

Mattina - Agorà - Rai3 Dal 7 settembre (8.00)

Conduce: Luisella Costamagna

La news room della rete che vive l’importante novità del cambio di conduzione. La giornalista Luisella Costamagna continuerà a raccontare il paese in questa nuova avventura. Dal 2010, "Agorà" è un punto di riferimento dell’informazione italiana del primo mattino, esclusi i tg. Un racconto della politica equidistante e che non fa sconti a nessuno, le notizie dell’attualità, un occhio sempre attento alle dinamiche estere e globali.



Mattina - Mi manda Raitre - Rai3 Dal 7 settembre (10.00)

Conducono Lidia Galeazzo e Federico Ruffo

Il più longevo sportello televisivo di tutela e informazione per i cittadini che dà voce da anni a chi ha subito un torto o è stato vittima di disservizi, ingiustizie, truffe. Anche "Mi manda RaiTre" cambia conduzione: Salvo Sottile passa il testimone a Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, due risorse interne dell’azienda e della rete. Il programma continuerà a raccontare l’Italia che funziona e quella dei diritti negati, degli sprechi, delle truffe, delle inefficienze della pubblica amministrazione.

Mattina - Elisir - Rai3 Dal 7 settembre (11.00)

Conducono Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi

Torna su Rai3 un brand indimenticabile che, nell’immaginario collettivo, rappresenta ancora la salute in televisione. Elisir raccoglie il testimone dello sportello al servizio del cittadino e lo declina in chiave medical. Raccontare la salute in tempi di “l’ho letto su internet” è progetto di grande responsabilità. Ci guidano Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi: il primo è riferimento indiscusso della divulgazione televisiva, la seconda è una giornalista che già si è confrontata con esperienze televisive in questa fascia orari.

Mattina - Quante storie - Rai3 Dal 7 settembre (12.45)

Conduce Giorgio Zanchini

Il programma che racconta il nostro tempo e i nodi della società contemporanea attraverso un viaggio nel mondo dei libri. Dall’arte alla letteratura, dalla musica alla storia recente, dalla filosofia alla politica, molti gli spunti di riflessione per comprendere le mille facce di un Paese meraviglioso e contraddittorio come il nostro.

Mattina - Passato e presente - Rai3 Da settembre (13.15)

Conduce Paolo Mieli

Mette in scena la Storia viaggiando nelle varie epoche con passione e conoscenza. Ogni giorno un grande studioso di fama risponde alle domande del conduttore e di tre giovani storici delle università italiane. Un racconto sui fatti, la ciclicità e i protagonisti della storia, che concilia il rigore scientifico con un linguaggio televisivo accessibile a tutti.



Pomeriggio - Oggi è un altro giorno - Rai1 Dal lunedì al venerdì dal 7 settembre (14.00)

Conduce Serena Bortone



Un nuovo programma che Serena Bortone condurrà tutti i giorni a partire dalle 14 su Rai1. Storie, fatti, persone che fanno andare avanti, ogni giorno, il nostro Paese: in crisi, ma sempre pieno di risorse ed energia, di forza d'animo e capacità di sdrammatizzare. Dalle notizie e dall’attualità (più stringente o più inaspettata), “Oggi è un altro giorno” racconterà la variegata complessità italiana attraverso incontri, confronti, testimonianze. Personaggi famosi, persone comuni, intellettuali, artisti, parleranno, commenteranno, si confideranno e offriranno anche occasioni di puro divertimento.



Pomeriggio - Il paradiso delle signore Daily – Rai1 Cast: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Antonella Attili Regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini Serie daily Tornano le avvincenti storie che gravitano attorno al grande magazzino milanese Il Paradiso delle Signore, guidato dal visionario e intraprendente Vittorio Conti e teatro di amori, amicizie, sogni e aspirazioni.



Pomeriggio - La vita in diretta - Rai1 Dal lunedì al venerdì dal 7 settembre (17.10)

Conduce Alberto Matano

La nuova edizione de “La Vita in Diretta” inverno sarà caratterizzata da un unico pivot narrativo nella persona di Alberto Matano. Il taglio sarà prettamente giornalistico e risponderà ancora più radicalmente alla mission del titolo. Il conduttore si avvarrà della potenza della macchina Rai per raccontare le notizie mentre si verificano e le ripercussioni che potrebbero avere nel mondo.



Pomeriggio - Ore 14 - Rai2 Dal lunedì al venerdì alle 14, dal 26 ottobre

Conduce Milo Infante La nostra società vista attraverso gli occhi di 15 ragazzi e ragazze, protagonisti del dibattito, attenti osservatori del nuovo mondo che ci apprestiamo a vivere e giudici imparziali del nostro operato. Cronaca, politica, attualità, partendo dal fatto del giorno. Un racconto del reale che sarà realizzato tramite collegamenti in diretta e inviati in tutte le Regioni del nostro Paese. Particolare attenzione sarà riservata ai social network, che consentiranno ai telespettatori di intervenire in trasmissione attraverso testimonianze dirette, immagini, contenuti propri e domande che potranno rivolgere direttamente agli ospiti.



Pomeriggio - Detto fatto - Rai2 Dal lunedì al venerdì alle 15, dal 26 ottobre

Conduce Bianca Guaccero La nona edizione di "Detto Fatto" continua la sua ricerca nella sperimentazione “factual” proponendo consigli e tutorial in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora.



Pomeriggio - Apri e vinci - Rai2 Dal lunedì al venerdì alle 17.30, dal 26 ottobre

Conduce Costantino della Gherardesca Costantino della Gherardesca gioca con gli Italiani in tinello o sul divano in una sfida a colpi di domande. I protagonisti di questo quiz in pantofole - intrattenimento pop e culturale - sono proprio le famiglie. In ogni puntata il conduttore va a cercare i concorrenti a casa loro, suonando a sorpresa il campanello. La famiglia che lo accoglie può vincere dei premi rispondendo a domande di cultura generale e di attualità, ma anche direttamente riguardanti il proprio nucleo familiare.



Pomeriggio - #maestri - Rai3 Dal 5 ottobre (15.15)

Conduce Edoardo Camurri



Torna il programma firmato da Rai Cultura e nato - in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione all’interno dell’operazione #LaScuolaNonSiFerma - dalla necessità di portare la scuola nelle case di tutti gli italiani con la didattica a distanza. Accademici e grandi divulgatori portano la scuola a casa con brevi lezioni rivolte a tutti gli studenti degli istituti superiori, ma apprezzate anche da un pubblico più adulto.



Pomeriggio - Geo - Rai3 Dal 7 settembre (15.15)

Conducono Sveva Sagramola ed Emauele Biggi

Un altro marchio storico della rete che sembra non invecchiare mai. Tre ore di diretta quotidiana, un viaggio emozionante che ha al centro la terra, Geo appunto, e l’ambiente. Un racconto che ha a cuore il futuro del Pianeta e trova nella lettura delle tradizioni, dei territori, delle culture locali, del cibo e del suo modo di produrlo e lavorarlo, possibili soluzioni per un futuro migliore.

Preserale - L'eredità - Rai1 Tutti i giorni dal 28 settembre (18.45)

Conduce Flavio Insinna



Una nuova stagione de “L'Eredità”, il game show di Rai1 prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Al timone della diciannovesima edizione, per il terzo anno consecutivo Flavio lnsinna. La formula del gioco rimane invariata: sette concorrenti si sfidano in diverse prove eliminatorie, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l'imperdibile Ghigliottina, in cui il campione di giornata, affermatosi nelle manche precedenti, deve indovinare una parola attraverso altre "parole indizio" per riuscire a portarsi a casa i gettoni d'oro del bottino finale.



Access Prime Time - Soliti ignoti - Il ritorno - Rai1 Tutti i giorni dal 14 settembre (20.30)

Conduce Amadeus

Riprende l’appuntamento quotidiano con “Soliti Ignoti – Il ritorno”, il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ogni sera - dal Teatro delle Vittorie di Roma - un concorrente sarà alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare agli otto “ignoti” le relative identità.

Speciale - I soliti ignoti Lotteria Italia 2020

Il 6 gennaio 2021

Conduce Amadeus

Anche quest’anno la Lotteria Italia sarà abbinata alla trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”. I premi di prima categoria dell’estrazione finale saranno svelati durante la puntata speciale in prime time del 6 gennaio 2021.



