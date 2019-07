Palinsesti Rai 2019/2020: i programmi in prima serata

09 Luglio 2019 | 18:20 di Giulia Ausani

Sono stati presentati i palinsesti Rai per l'autunno/inverno 2019 e i primi mesi del 2020. Ecco le novità e i grandi ritorni della prima serata. Dai programmi di intrattenimento a quelli di approfondimento, dalla divulgazione all'attualità, la musica e la danza.

Rai 1

La rete ammiraglia resta il canale di riferimento per i varietà, tra cui anche la nona edizione di "Tale e quale show" condotto da Carlo Conti. In arrivo anche "Una vita da cantare", viaggio tra le città simbolo della canzone italiana condotto da Enrico Ruggeri, e "Venti anni che siamo italiani" con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio.



Da non perdere gli appuntamenti con "Ulisse", mentre tra le novità c'è "La porta dei sogni" con Mara Venier. Non mancheranno anche le serate evento: torna Andrea Bocelli con una serata dedicata alla musica, e naturalmente non mancheranno il "Telethon Show" con Antonella Clerici e "Sanremo Giovani" in vista della nuova edizione del festival.



Rai 2

Sarà Stefano De Martino a condurre la nuova edizione di "Tutto è possibile". Sarà sempre lui in compagnia di Belén Rodriguez a presentare la finale del Festival di Castrocaro, per la prima volta su Rai2. In arrivo anche una nuova edizione de "Il Collegio", con due novità: Simona Ventura come voce narrante invece di Magalli e una nuova ambientazione storica, gli anni '80 invece dei '60.



Non mancherà Fabio Fazio con "Che tempo che fa" così come torneranno gli appuntamenti settimanali con le serie crime USA più amate. Appuntamenti comici con "Maledetti amici miei" e tre diverse serate dedicate a Paolo Caiazzo, gli Arteteca e i Ditelo voi, oltre a tre serate evento con le commedie di Vincenzo Salemme.



Rai 3

Rai 3 si riconferma la rete dell'informazione e dell'approfondimento, con il ritorno di "PresaDiretta" con Riccardo Iacona, "Storie Maledette" di Franca Leosini, "Report" con Sigfrido Ranucci, "Amore criminale" con Veronica Pivetti.

In arrivo tra gli altri anche "Indovina chi viene a cena" di Sabrina Giannini, "Città segrete" di Corrado Augias e "Il borgo dei borghi" con Camila Raznovich. Non mancherà l'appuntamento settimanale con "Chi l'ha visto?", e Serena Dandini tornerà con un nuovo programma di satira, "Assemblea Generale".

Tale e quale show - Rai 1 Dal 13 settembre Torna per la sua nona edizione "Tale e Quale Show", il varietà condotto da Carlo Conti in cui 12 personaggi famosi si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in una icona musicale diversa. Le celebrities in gara sono seguite tutta la settimana da una squadra di coach con il compito di guidarle nelle loro performance di ballo, canto e recitazione; le loro prove vengono seguite dalle telecamere e documentate con brevi clip. Le performance dei 12 vip in gara sono valutate da una giuria composta da tre professionisti del mondo dello spettacolo, e anche ai concorrenti viene data la possibilità di votare. La somma delle votazioni di giuria e concorrenti decreta il vincitore. Una formula ormai ben nota per una autentica corazzata del palinsesto di Rai1.

Ulisse - Rai 1 Dal 28 settembre Questo nuovo ciclo di sei puntate rappresenta il dovuto riconoscimento per il successo del passaggio di Ulisse da Rai3 a Rai1. Alberto Angela, in esterna, svilupperà un racconto storico-archeologico e divulgativo, con la partecipazione di alcuni ospiti attinenti ai vari temi delle puntate, caratterizzate da viaggi esplorativi e servizi di approfondimento dei periodi storici raccontati. Alcune puntate sono state interamente realizzate all’estero. Completerà la serie uno speciale backstage di 50 minuti nel quale si racconterà il dietro le quinte delle riprese dei vari set.

Una vita da cantare - Rai 1 Dal 16 novembre L’Italia dei cantautori, tra gli anni Settanta e Ottanta, ha vissuto la sua età dell’oro. La canzone d’autore italiana in quei venti anni è stata, senza alcun dubbio, creativa e popolare, in grado di raccontare storie che erano personalissime ma al tempo stesso collettive, di dar corpo ad uno straordinario immaginario e a una serie di melodie indimenticabili. E lo ha fatto partendo dalle strade di tante città, che hanno segnato la storia della canzone italiana. Roma, Genova, Milano, Bologna, Napoli, Firenze sono state culla di generazioni diverse di cantautori, che hanno raccontato la realtà con ingegno e poesia. Ma ci sono state anche città più piccole, come Poggio Bustone, dalle quali altri cantautori sono partiti per arrivare nel cuore degli italiani con le loro canzoni. Nelle tre serate di "Una vita da cantare", Enrico Ruggeri ci condue in un viaggio tra le città d’Italia e tra i cantautori che in queste città sono nati, o cresciuti, o hanno lavorato. Un’occasione per ricostruire una storia musicale che è parte integrante della storia di noi tutti, con la partecipazione di grandi cantautori e anche dei giovani che oggi, prendendo spunto dalla loro lezione, stanno scrivendo in questo momento le canzoni che canteremo tra vent’anni. Innumerevoli le canzoni che indicano luoghi precisi di molte città, le strade, le piazze: da Via Paolo Fabbri 43 di Guccini al Giulio Cesare, scuola di Venditti a Roma, dalla Porta Romana della Milano di Gaber al mercato di Forcella cantato da Pino Daniele.



Venti anni che siamo italiani Dal 29 novembre Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada daranno vita a tre puntate di puro intrattenimento tra leggerezza, divertimento, contenuti, emozioni e una modalità di raccontare il nostro Paese tutta da scoprire. Con ospiti, orchestra e storytelling.



Sanremo giovani - Rai 1 Dal 17 dicembre Il programma racconterà la fase finale della selezione delle canzoni/artisti che accederanno alla finale del Festival della Canzone Italiana 2020.

La porta dei sogni - Rai 1 Dal 20 dicembre "La porta dei sogni" è uno show che celebra le storie, i sentimenti, i sogni e le relazioni delle persone attraverso spettacolari momenti in studio ed emozionanti filmati. Persone che vogliono realizzare il sogno di una vita, persone che vogliono trasformarsi, ricongiungersi con affetti lontani, persone che vogliono chiedere scusa o semplicemente dire grazie, che cercano un perdono o vogliono fare una sorpresa. Conduce Mara Venier.



Ali di libertà - Rai 1 Il 14 settembre Terza edizione dello show che vedrà protagonista Andrea Bocelli e le sue interpretazioni delle più affascinanti arie operistiche con la presenza di un cast di prestigio italiano e internazionale, oltre a brani di repertorio pop. Nello scenario suggestivo delle colline pisane, a Lajatico, dove è nato il grande artista, il Teatro del Silenzio ospiterà l’evento che vedrà esibirsi i più straordinari performer del bel canto accompagnati da una grande Orchestra e, accanto d essi, grandi nomi del cinema, dello spettacolo, della musica italiana pop e internazionale: così Bocelli accenderà i riflettori sugli obiettivi della sua preziosa raccolta benefica.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù - Rai 1 Conduce: Amadeus

In onda il 20 novembre Serata evento dedicata ai 150 anni dell’Ospedale Bambin Gesù. Una eccellenza della scienza e della sanità italiana, raccontata attraverso le esperienze e le storie a lieto fine di chi ha frequentato questa struttura così efficiente e importante. Un charity show con celebrities legate affettivamente al mondo dell’Ospedale Bambin Gesù, interventi di parole e musica, e una raccolta fondi destinata all'espansione della capacità ricettiva di questo grande polo ospedaliero.

Prodigi 2019 - Rai 1 Conduce: Flavio Insinna

In onda il 27 novembre Serata dedicata all’UNICEF dove una selezione di giovanissimi cantanti, musicisti e ballerini si esibiranno nelle rispettive specialità artistiche, al cospetto di una giuria formata da alcuni personaggi dello spettacolo e dell’arte e da un pubblico formato da giovani studenti appassionati di queste discipline artistiche. Nel corso del programma, l'UNICEF racconterà la propria attività benefica con l’aiuto di testimonial e di emozionanti clip e attraverso la narrazione di storie importanti e significative.



Telethon 2019 In onda dal 14 al 21 dicembre Trentesima edizione della maratona di Telethon, gara di solidarietà entrata ormai nel DNA aziendale Rai, con un testimone che passa di mano in mano, di rete in rete, fatto di storytelling, spettacolo e ricerca nella lotta alle malattie genetiche rare. Il 14 dicembre, ad aprire la maratona sarà la Festa di Natale condotta da Antonella Clerici, con ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e delle scienze che si avvicenderanno per raccogliere fondi e sostenere la ricerca.

Stasera tutto è possibile - Rai 2 Conduce Stefano De Martino

In onda il lunedì alle 21.20, da settembre Una nuova edizione del show di Rai2 che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico. Giunto alla quinta stagione, "Stasera tutto è possibile" tornerà, anche quest’anno, con la sua formula collaudata di giochi e sfide tutte da ridere che coinvolgeranno, come sempre, attori, comici e personaggi dello spettacolo. A guidarli ci sarà un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Tanti i giochi che si susseguiranno sul palco: ad alcuni divenuti ormai classici se ne affiancheranno di nuovi, ma improvvisazione e voglia di mettersi in gioco saranno sempre fondamentali. Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma è divertirsi e divertire.



Festival di Castrocaro - Rai2 Conducono Belén Rodriguez e Stefano De Martino

In onda martedì 3 settembre alle 21.20 Per la prima volta in diretta su Rai2 e in simulcast su Radio2 arriva la Finale del Festival di Castrocaro, il primo vero “talent” nella storia della musica italiana che ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek e Laura Pausini. Con una veste nuova e un palco a cielo aperto nel cuore del borgo, Castrocaro vedrà il debutto alla conduzione in prima serata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e la partecipazione di Simona Ventura come presidente di giuria.

No non è la BBC - Rai 2 A Settembre "No non è la BBC" è una puntata speciale dedicata a Gianni Boncompagni, che ha rappresentato per la radio e la televisione italiana la modernità e l’originalità in tutte le sue sfaccettature. Ci saranno molti ospiti intervistati: Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Ambra Angiolini, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Marco Travaglio, Claudia Gerini e tanti altri.Ognuno di loro racconterà la propria esperienza con Boncompagni e la loro visione dell’artista: ogni loro contributo sarà arricchito da un repertorio edito e inedito. A fare da narratore a tutta la puntata il compagno di una vita: Renzo Arbore, che dagli studi di Via Asiago ripercorrerà la carriera di Gianni e insieme alle figlie racconterà tanti episodi di vita e lavoro che lo hanno accomunato a Boncompagni in una fortunatissima vita e carriera.

Bangla - Rai 2 Conduce Pietro Sermonti A Settembre Evento speciale dedicato al multiculturalismo di Torpignattara, a Roma, dove è ambientato "Bangla", il film dell'esordiente Phaim Bhuiyan. La pellicola, che supera le barriere del conformismo e sorprende per il rovesciamento dei luoghi comuni sullo straniero, verrà proiettata in una sala del quartiere. Alla fine ci sarà un talk condotto da Pietro Sermonti, tra i protagonisti del film.

Il Collegio - Rai 2 In onda a Ottobre il martedì alle 21.20 Sarà Simona Ventura la nuova voce narrante de "Il Collegio",che questa volta porterà un gruppo di ragazzi non negli anni '60 ma negli anni '80 dell’ormai famoso Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco. Anche in questa edizione gli studenti dovranno fare a meno dei social network e immergersi completamente nella realtà dell’epoca. Dopo ogni puntata, una novità: "Il Collegio in famiglia", docureality con i genitori dei ragazzi.

Carosone: Cient'anne - Rai 2 Con Renzo Arbore

A ottobre Un racconto di un grande della musica leggera italiana: Renato Carosone. I successi di un cantante incollato nella nostra memoria. Lazzarella, Tu vuo’ fa l’Americano, Chella lla’, ‘O Sarracino, Maruzzella, Pigliate ‘na pastiglia, Caravan Petrol, Torero, Guaglione, Mambo italiano sono successi internazionali sui quali Renzo si soffermerà. Un ricordo affettuoso e competente di un personaggio orgoglio nazionale della canzone italiana.

Maledetti amici miei - Rai 2 Condotto da Giovanni Veronesi con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, con la partecipazione di Max Tortora, Margherita Buy.

Da ottobre alle 21.20. Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini danno vita a uno spettacolo ogni sera diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all'italiana fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di un lavoro straordinario che li ha portati a vedere e vivere le cose più assurde. In ogni puntata interverranno grandi ospiti: cari amici del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, del teatro e dello sport che si esibiranno o racconteranno aneddoti e momenti della loro amicizia e della loro vita artistica. Tra monologhi, trabocchetti spietati, altissimi momenti musicali e qualche nostalgia, quattro uomini si guardano indietro e soprattutto dentro con disincantata e cattivissima tenerezza e una dose elevatissima di ironia. Accanto ai quattro amici, in ogni puntata, la “maestra d’ansia” Margherita Buy e il comico Max Tortora, pronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l’irriverenza, a tratti spietata, dei padroni di casa.

Made in... - Rai 2 A settembre arrivano anche "Made in... Caiazzo", "Made in... ditelo voi" e "Made in Arteteca". Un omaggio al Sud e ai suoi artisti con Paolo Caiazzo e altri comici, poi i 25 anni del trio Ditelo voi e infine uno spettacolo degli Arteteca con Maurizio Casagrande.



Le serie USA di Rai 2 Il sabato sera sarà all’insegna della serialità americana con i titoli crime più apprezzati dal pubblico di Rai2. Tra casi da risolvere e crimini da sventare, si susseguiranno nel corso dell’autunno: la sedicesima stagione di "N.C.I.S", la prima di "F.B.I", la 14esima stagione di "Criminal Minds", la decima di "N.C.I.S Los Angeles" e la seconda di "SWAT".

Che tempo che fa - Rai 2 Conducono Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con la partecipazione di Filippa Lagerback

In onda la domenica dalle 21.00, dal 29 settembre "Che tempo che fa" sarà al centro del palinsesto di Rai2 e svolgerà un fondamentale ruolo di cerniera tra una settimana e l'altra, ma non solo. Farà da cerniera anche tra i generi e, soprattutto, tra le generazioni. Mantenendo la propria linearità, aggiornerà e svilupperà gli ambiti consueti dell'informazione, dell'approfondimento e dell'intrattenimento, ma grazie alla nuova collocazione su Rai2 potrà ampliare il proprio raggio d'azione con l'individuazione di nuovi contenuti e nuove forme di racconto raccogliendo e rilanciando la missione specifica della rete: la ricerca. Sarà quindi la sperimentazione la caratteristica più marcata del rinnovamento del programma, reinventando una formula di successo in un'ottica di ampliamento e coinvolgimento di un pubblico più giovane che verrà stimolato a conoscere e confrontarsi con l'attualità politica, sociale e culturale.

Rewind - Rai 2 A settembre alle 21.20



Cosa c'è dopo la morte, cosa c'è prima della vita? Il programma tenta di capirlo seguendo un'ipotesi suggestiva e inquietante. Attraverso sedute di ipnosi regressiva, Alex Raco guiderà i protagonisti indietro nel tempo per scoprire dove sono vissuti, quali esperienze hanno lasciato dietro di loro e quali si portano dietro nel presente. A questa prima fase, in studio, segue l'indagine in esterni attraverso la quale una squadra di detective, a partire da alcuni elementi emersi dall'inconscio, tentano di risalire alle vite passate del protagonista. Il viaggio nel tempo e nello spazio si conclude con una visita reale del protagonista nei luoghi dove ha vissuto il suo fantasma. Il format vedrà coinvolte celebrità e gente comune.

Piazza fontana - rai 2 In onda a dicembre alle 21.20 Evento speciale per ricordare i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana che segnò l'inizio di una stagione tragica per la vita della Repubblica. Una serata tra memoria e riflessione storica e politica per indagare non solo il tormentato iter giudiziario, ma soprattutto quello che ha significato sia dal punto di vista simbolico sia per le ricadute sulle istituzioni democratiche, che hanno portato a teorizzare la presenza di un deep state parallelo a quello costituzionale.

Salemme - rai 2 Con Vincenzo Salemme

In onda a dicembre, alle 21.20 Tre commedie scelte tra le ultime, fortunate realizzazioni teatrali di Vincenzo Salemme, realizzate in diretta televisiva dall’Auditorium del CPTV di Napoli.

Pechino Express - rai 2 Tornerà nel 2020 "Pechino Express", l'adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia. Il programma, giunto ormai alla sua ottava edizione, sarà come sempre condotto da Costantino Della Gherardesca. Scopriremo presto i nomi dei nuovi concorrenti.



IL borgo dei borghi - rai 3 La domenica L’arte, la storia, la cultura, le tradizioni e la qualità della vita del nostro Paese sono il focus del programma condotto da Camila Raznovich. Un viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro Paese ma anche un concorso tra 60 borghi che si sfideranno per eleggere il Borgo dei Borghi 2019. Sono previste cinque puntate: quattro eliminatorie e una finalissima indiretta. In ciascuna delle prime quattro puntate si confrontano 15 borghi. I migliori piazzati, uno per regione, si contenderanno il titolo nella serata finale. Sarà possibile votare sul web grazie ad un sito dedicato e, durante la diretta, con il televoto. Al voto popolare si aggiungerà quello di una giuria di esperti. Durante ciascuna puntata i borghi in gara saranno raccontati con un filmato di circa 4 minuti.



Storie maledette - rai 3 La domenica Saranno due gli appuntamenti con "Storie Maledette". Franca Leosini, icona della tv italiana, torna con le sue inimitabili interviste-inchiesta: mondi neri raccontati con precisione maniacale e analizzati con lucidità dalla più sensibile mente del giornalismo noir. Storie Maledette continua nell’impegno di capire, dubitare, raccontare. Due appuntamenti imperdibili per un viaggio ai confini della realtà.

Dottori in corsia - rai 3 Partenza in prima serata per la terza stagione di "Dottori in Corsia". Due sono le importanti novità: la prima è la conduzione di Federica Sciarelli, che entrerà nell’ospedale Bambino Gesù di Roma per raccontarci con delicatezza le storie d’eccellenza e straordinarie dei reparti dell’ospedale pediatrico più grande d’Europa. La seconda importante novità riguarda, appunto, la collocazione in prime time della prima puntata, seguita da sette seconde serate. Riprendendo la vita dentro e fuori l’ospedale, racconterà il percorso umano e medico dei pazienti e dei loro genitori, affiancandoli nei lunghi mesi di degenza, di cura e di rinascita.

In arte... - rai 3 La domenica Non solo access per Pino Strabioli. Con "In arte..." Rai3 questo autunno dedica due serate speciali a due regine indiscusse dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni e Gina Lollobrigida. Sulla falsariga delle serate “In arte Patty” e “In arte Mina”, andate in onda la scorsa stagione, Pino Strabioli racconterà la storia di Ornella Vanoni, artista dalla voce inconfondibile che ha segnato la storia della musica italiana. Dagli esordi con “le canzoni della mala” al Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler, al successo mondiale dei suoi celebri brani. Quindi attraverso un’intervista, il conduttore ripercorrerà con Gina Lollobrigida le tappe della sfolgorante carriera della star del cinema italiano e mondiale. Da Miss Roma a Hollywood. La “Lollo”, non solo attrice ma anche artista e fotografa, ha contribuito a far conoscere il cinema italiano all’estero e ha lavorato con i registi e gli attori più famosi dello star system. Le due puntate saranno un ritratto delle due protagoniste attraverso il prezioso repertorio degli archivi della Rai, immagini inedite, interviste a musicisti, attori, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione, che hanno condiviso con loro, e che continuano a condividere la loro vita e il loro percorso artistico.

La grande storia - rai 3 La domenica E poi due puntate de "La Grande Storia", con Paolo Mieli. Continua il viaggio, attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto la Storia del Novecento e non solo. In una di queste due puntate La Grande Storia festeggerà, con una puntata particolare, i primi quarant’anni di Rai3.

Amore criminale - rai 3 La domenica Con il nuovo anno torna "Amore Criminale". Dal 2007 il programma condotto da Veronica Pivetti ha raccontato centinaia di storie di violenza: fisica, psicologica, sessuale ed economica. Attraverso il racconto di queste vicende Rai3 ha portato avanti una battaglia di denuncia sociale e una grande campagna di sensibilizzazione amplificando la sua missione di servizio pubblico. Il tentativo sarà di rilanciare queste battaglie, insistendo, per esempio, sulla necessità di abolire il patteggiamento in questa tipologia di reato. In questo ciclo ci saranno delle importanti novità editoriali e lo sguardo si poserà anche sul destino degli orfani di femminicidio.



Indovina chi viene a cena - rai 3 Il lunedì Con sette appuntamenti "Indovina chi viene a cena" continua la serie d’inchieste sul sistema dell’agroalimentare, perennemente in bilico tra le logiche del profitto e la salute dei consumatori e del pianeta. Sabrina Giannini e la sua squadra sveleranno trame occulte e mondi da esplorare, come le nuove tendenze e tecnologie alimentari, la crescente sensibilità dei consumatori e più rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali destinati a finire nel piatto. Un viaggio tra i quattro continenti cercando di far chiarezza tra le ombre e le novità che danno speranza per il domani. Un programma tra presente e futuro in cui vengono messe a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse, tra ricerche e progetti alternativi.

Presa diretta - rai 3 Il lunedì Sette saranno anche le puntate del ciclo autunnale di "PresaDiretta". Riccardo Iacona e la sua squadra promettono una stagione piena di novità a partire dallo studio, che accoglierà storie e testimonianze dal vivo, per ascoltare e raccontare il Paese in modo ancora più diretto, e poi un appuntamento settimanale con uno spazio nuovo: “Futuro Presente”, la pagina dedicata alle inchieste sull’innovazione e sull’ambiente. Non mancheranno naturalmente le grandi inchieste della squadra di Riccardo Iacona, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati nell’agenda della politica quali il calo demografico, lo Stato che fa cassa con il vizio del gioco, l’ecocompatibilità dei nostri vestiti.

Report - rai 3 Il lunedì Saranno dieci invece le serate di "Report", da oltre due decenni la trasmissione d'inchiesta per antonomasia della televisione italiana. Il programma di Sigfrido Ranucci è da anni ai vertici del qualitel, l'indice di gradimento del pubblico, nel campo dell'informazione. Il metodo della trasmissione non cambia: passione, cura del dettaglio e rigore giornalistico, che si parli di filiera agroalimentare, finanza, offshore, di sviluppi scientifici o corruzione. "Report" da anni è partner esclusivo per tutta la televisione italiana di Icij, il consorzio internazionale di giornalismo investigativo di cui fanno parte BBC, CNN e le più importanti testate al mondo, già premio Pulitzer. Anche in autunno vedremo grandi inchieste internazionali e grande attenzione verrà data come sempre alla vita concreta degli italiani denunciando corruzione, sprechi, diritti violati. Report proseguirà nella ricerca di linguaggi visivi innovativi e nella sperimentazione di piattaforme e format digitali con l’obiettivo di coinvolgere le fasce più giovani e i nativi digitali e confermandosi una trasmissione con grande movimento sui social: solo su Facebook conta quasi 1 milione e 400 mila fan.

#Cartabianca - rai 3 Il martedì "#cartabianca" è il programma di approfondimento politico di prima serata di Rai3. Un luogo dove le prime linee del Governo, dei partiti, dell’economia, della cultura e della società si confrontano sui temi più rilevanti dello scenario nazionale e internazionale. La stagione passata ha consolidato le modalità di racconto che Bianca Berlinguer ha saputo costruire nel tempo: un racconto della politica e dell’attualità rigoroso e comprensibile a tutti. Un occhio diverso per sfuggire al solo talk dando ampio spazio a quello che succede fuori dallo studio attraverso reportage, interviste, confronti, analisi.

Chi l'ha visto? - rai 3 Il mercoledì Il mercoledì di Rai3 è ovviamente all'insegna di "Chi l’ha visto?", con Federica Sciarelli ancora al timone del programma che rappresenta l’essenza del racconto popolare in tv. Raccontare l’Italia attraverso piccole e nascoste storie di provincia o attraverso grandi casi di cronaca venuti alla ribalta; sempre con grande tenacia, seguendo per anni l’evoluzione dei casi, aiutando spesso a trovare la soluzione. Federica Sciarelli unisce rigore e umanità, informazione precisa e capacità di racconto. La sua direzione giornalistica ha fatto crescere una squadra di collaboratori unica in azienda con un modello produttivo perfetto.

A raccontare comincia tu - rai 3 Il giovedì Saranno quattro i nuovi appuntamenti di "A raccontare comincia tu". Il ritorno in televisione di Raffaela Carrà su Rai3, l’unica tv generalista nella quale non aveva mai lavorato, è stato un ritorno volutamente in punta di piedi, un racconto intimo, un lungo viaggio tra pubblico e privato a svelare la vera essenza dei grandi protagonisti del nostro tempo. Raffaella ha dimostrato che oltre a essere una grande donna di spettacolo ha la capacità di scavare l’intimità dei suoi ospiti mettendo sul piatto della bilancia anche i suoi ricordi, le sue zone di luce e di ombra. È stato e sarà un viaggio tra i sentimenti ma, ancora una volta, un viaggio nel tempo tra presente e passato, con una ricetta semplice fatta di racconto per parole e immagini.

Assemblea generale - rai 3 Il giovedì Torna sulla rete un nuovo programma di satira in prima serata, "Assemblea Generale". Al timone Serena Dandini, che capitanerà un progetto del tutto inedito, nel quale vedremo sfilare nuovi talenti che avranno così modo di esibirsi in uno show dove si sperimenteranno e si esprimeranno le frontiere contemporanee della comicità. L’autrice e conduttrice avrà così modo di cimentarsi nella sua solida esperienza di talent scout, per dare vita a un progetto del tutto innovativo.



Skianto - rai 3 Il giovedì Nel 2020 due giovedì in compagnia di Filippo Timi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di un mondo di mezzo, dove si incontrano punti di vista diversi con toni ironici, irriverenti ma anche intimi e poetici. Tra citazioni estetiche degli spettacoli di varietà di una volta e soluzioni sceniche inaspettate, lo show sarà una corsa continua e ritmata tra performance musicali, grandi ospiti, monologhi e interazioni con i personaggi che appartengono al repertorio surreale di Timi.

Io scrivo - rai 3 Il sabato "Io scrivo", di Matilde D’Errico, racconta la vita di quattordici donne impegnate nella cura di un cancro al seno e che frequentano, parallelamente, un laboratorio di scrittura. Obiettivo del laboratorio: dare a queste donne gli strumenti per raccontarsi e raccontare la malattia. Attraverso la scrittura ognuna di loro esternerà e comunicherà – in modo intimo - le proprie emozioni, le paure, le sensazioni, i pensieri più reconditi. Continua il progetto narrativo della rete di indagare quelle zone d’ombra dell’esistenza e della vita sociale: la malattia, la diversità, il trovarsi all’improvviso in una situazione di sofferenza e marginalità, perché la malattia non sia un tabù.

le ragazze - rai 3 Il sabato "Le ragazze" è un programma in continua evoluzione nato per raccontare, attraverso lo sguardo delle donne, periodi storici specifici quali l’Italia dell’immediato dopoguerra e il grande fermento del ’68. Donne celebri e sconosciute danno vita a un intreccio di storie private e pubbliche che hanno attraversato momenti storici ed eventi cruciali del nostro paese. Tra i tanti racconti al femminile di questa edizione troveremo le vite avventurose raccontate in prima persona da Susanna Camusso, ex segretaria generale CGIL, e da Emma Marcegaglia, ex presidente Confindustria; i ricordi di Rosanna Vaudetti, indimenticabile valletta della televisione italiana, di Marisa Laurito e di Michela Murgia. Sarà ancora Gloria Guida ad accompagnare i telespettatori nelle vite ordinarie e straordinarie di queste donne che hanno lasciato un'impronta nella nostra società

città segrete - rai 3 Il sabato Torna Corrado Augias con "Città segrete", programma itinerante che racconta le città più suggestive d’Europa, cercando ingressi secondari e porte socchiuse per mostrarne il cuore pulsante attraverso personaggi, eventi tragici e comici, grandi amori e misteri irrisolti. La forza delle immagini, la potenza della parola e del racconto ci portano in un mondo dove Storia, mito, leggenda, bellezze architettoniche restituiscono la complessità dell’uomo nel processo più affascinante del suo essere animale sociale: la nascita, formazione e trasformazione di una città. Tra quelle visitate in questa edizione: Mosca, Vienna, Venezia.

sapiens: un solo pianeta - rai 3 Il sabato Nel 2020 torna "Sapiens - Un solo pianeta", il programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens, cercando le risposte con accurate indagini sul campo. La scienza diventa così un racconto avvincente e spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e appassionato esploratore. Tante sono le domande alle quali prova a dare risposte chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso d’indagine che solo uno scienziato può offrire. Un racconto affascinante del rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante in tutte le sue declinazioni e in tutte le sue potenzialità, tra passato e futuro, tra armonia e contraddizioni.

