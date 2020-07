Palinsesti Rai 2020/2021: i programmi del weekend

17 Luglio 2020 | 16:31 di Redazione Sorrisi

Sono stati presentati i palinsesti Rai per l'autunno2020 e l'inverno 2021. Oltre alle grandi fiction e i programmi in prima serata, sono stati annunciati i titoli che ci faranno compagnia il sabato e la domenica su Rai1, Rai2 e Rai3.

Rai1

La mattina del weekend Rai1 ci accoglie ancora una volta con “Passaggio a Nordovest” di Alberto Angela, “Il caffè di Raiuno”, “Unomattina in famiglia”, “Buongiorno benessere” e un format originale come “Paesi che vai”. Tornano intramontabili programmi come “Lineaverde” e nel pomeriggio anche “Lineablu” e “Lineabianca”. Non mancheranno ovviamente “Domenica in”, ancora una volta con Mara Venier alla guida, il viaggio spirituale di “A sua immagine” e le storie di “Italia sì!” con Marco Liorni. Persone che hanno vissuto la propria vita a fondo, saranno le protagoniste di “Da noi..a ruota libera”, mentre Paola Perego parlerà del rapporto tra nipoti e nonni in "Ascoltami".



Rai2

Su Rai2 la mattina viaggiamo nel mondo del lavoro con “Il nostro capitale umano”, i ragazzi saranno protagonisti di “Generazione giovani”, mentre “O anche no” tratterà in maniera delicata il tema della disabilità. Il pomeriggio si tinge di rosa con il gioco delle coppie “Love game”, mentre “Stop and go” ci porterà nel mondo dell’auto e della mobilità e “Il provinciale” si occuperà di turismo e tempo libero. Anche quest’anno tornano Luca e Paolo con Mia Ceran alla conduzione di “Quelli che il calcio”.