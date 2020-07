Palinsesti Rai 2020/2021: i programmi in prima serata

I grandi ritorni e i nuovi programmi che andranno in onda in prima serata su Rai1, Rai2 e Rai3 il prossimo autunno e nei mesi successivi

16 Luglio 2020 | 18:32 di Redazione Sorrisi

Sono stati presentati i palinsesti Rai per l'autunno/inverno 2020 e la primavera 2021. Oltre alle grandi fiction ei programmi del daytime, sono stati annunciati i titoli che ci faranno compagnia in prima serata su Rai1, Rai2 e Rai3.

Rai1

Si parte sulla rete ammiraglia con un grande ritorno già a partire da settembre con “Ulisse – Il piacere della scoperta”, condotto ovviamente da Alberto Angela. Non mancherà la decima edizione di grandi classici come “Tale e quale show”, sempre guidato da Carlo Conti, e “Ballando con le stelle” con la conduzione di Milly Carlucci in questa quindicesima edizione. Declinato per le prima volta in Italia in chiave over 60, ci attende a novembre anche “The Voice Senior” con Antonella Clerici alla conduzione.

Tra i grandi eventi – in quel che resta del 2020 e i primi mesi del 2021 – la novità più importante è dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre) che vedrà insieme Maria De Filippi (eccezionalmente in prestito alla Rai), Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Rivedremo anche uno speciale dedicato a Napoli del ciclo “Stanotte a” di Alberto Angela, l’immancabile “Zecchino d’oro” e la tradizionale Maratona Telethon, vera a propria festa di Natale della Rai. Dicembre 2020 è il momento di “Sanremo Giovani”, le selezioni della categoria Nuove proposte per il festival 2021, e la ripresa di “Affari tuoi – La riscossa” che dopo alcuni anni di pausa torna aggiornato al contesto attuale.

Il 1 gennaio 2021 ci farà compagnia nuovamente Roberto Bolle con la grande danza, mentre l’8 tocca a Beppe Fiorello con “Penso che un sogno così”, un adattamento televisivo per una serata evento punteggiata dalle canzoni di Domenico Modugno.

Rai2

La seconda rete riporta da settembre in prima serata “Boss in incognito”, con la conduzione di Max Giusti. Enrico Brignano racconta l’attualità attraverso le lenti della sua ironia, da settembre con “Un’ora sola vi vorrei”.

Non può certo mancare quello che è ormai un programma culto di Rai2: “Il collegio” fa un salto negli Anni 90, ancora una volta con la voce narrante di Giancarlo Magalli.

A ottobre inaugura un ciclo di serate dedicate al cinema la serata evento dedicata a “Chiara Ferragni – Unposted”, corredata da un dibattito guidato da Simona Ventura. In prossimità dell’anniversario della scomparsa di Lucio Battisti, Sonia Bergamasco conduce una serata in suo onore “Io tu noi…Lucio”.

Un talk show che sia più di una confusa discussione? C’è “Seconda linea”, con Alessandra Giuli e Francesca Fagnani.

Rai3

Fa il suo ritorno laddove tutto è iniziato: “Che tempo che fa” torna alla domenica di Rai3. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano a casa con una lunghissima serata: dall’access alla mezzanotte.

Lasciamo che sia l’icona della tv Franca Leosini a continuare a stupirci. Quest’anno ci propone un nuovo programma, “Che fine ha fatto Baby Jane?”, in onda a fine dicembre.

Ripartono su Rai3 “Presa diretta” e “Report”, pronti a raccontare un mondo dove tutto è cambiato, ma c’è anche l’approfondimento politico di Bianca Berlinguer con il suo “#cartabianca” e l’immancabile cult di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?”. Rivedremo anche una nuova stagione de “Le ragazze” e “Sapiens – Un solo pianeta”. “Titolo quinto” invece racconterà il nostro Paese tra regioni e stato, ancora fortemente diviso.



Grande novità per l’intrattenimento di Rai3 è “Oggi è un altro giorno, Massimo Ranieri”, tra varietà e intime chiacchierate.