Palinsesti Rai 2021/2022: i programmi del weekend

Condotto da: Samanta Togni

In onda il sabato



Un programma dedicato a tutti coloro che amano cucinare ma non hanno mai abbastanza tempo per farlo. La Togni, insieme a uno chef, ospiterà un personaggio famoso del mondo della televisione, del cinema, dello sport e della canzone a cui verrà assegnato un menu da realizzare, pensato per essere completato in 50 minuti.