Palinsesti Rai 2021/2022: tutti i programmi del daytime

Condotto da: Bianca Guaccero

In onda dal lunedì al venerdì

Non mancherà l'appuntamento col factual del pomeriggio di Rai2, giunto alle decima edizione. In diretta tutti i giorni con consigli utili per risolvere i problemi dei telespettatori, qualche novità (come gli spazi dedicati alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile), ospiti vip e momenti di intrattenimento.