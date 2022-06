Palinsesti Rai 2022/2023: i programmi in prima serata

Conduce Stefano De Martino

In onda il lunedì dal 26 settembre al 31 ottobre

Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance, in cui intrattenimento, varietà e game si fondono, debutterà nella prima serata di Rai2. Si tratta del riadattamento italiano dell’omonimo format che ha conquistato l’America (condotto da Jimmy Fallon). In ogni puntata gareggeranno alcuni personaggi famosi che, divisi in due squadre, dovranno cimentarsi in una serie di performance live canore e in altri giochi in un clima di grande divertimento e allegria.