Palinsesti Rai autunno 2023: i programmi in prima serata

Dal 21 ottobre al 23 dicembre

Conduce Milly Carlucci

Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e della sua "Big Band" condurrà la XVIII edizione di "Ballando Con le Stelle". I protagonisti saranno cantanti, attori, comici e sportivi che impareranno l'arte del ballo in coppia coi maestri professionisti. In ogni puntata non mancherà un superospite "Ballerino per una notte", un grande personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport che eseguirà una coreografia insieme a un maestro di ballo. Tornano anche “Aspettando Ballando” e “Ballando on the road”.