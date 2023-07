Palinsesti Rai per l’autunno 2023: tutti i programmi del daytime

Tutti i giorni alle 18.45

Conduce Marco Liorni

Diciassettesima edizione per il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. In ogni puntata sei concorrenti, divisi in due squadre da tre, si contendono il montepremi tra “Catene musicali”, “Zip” e “Intese vincenti”, con la novità del “Quattro per una”, il gioco in cui si deve indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli.