Palinsesti Sky: tutte le novità della stagione 2020/2021

Tante anche le produzioni europee: oltre a “Gangs of London” e “Das Boot2” , già disponibili on demand, ad agosto su Sky Atlantic arrivano i nuovi episodi di “Save me too” . Tra l’autunno e l’inverno arrivano anche i nuovi episodi di “Riviera” e di “Tin Star” , mentre prossimamente debutterà “The third day” , co-produzione Sky e HBO con protagonisti Jude Law e Naomie Harris.

Prossimamente su Sky Cinema arriva “Cops - Una banda di poliziotti”, commedia con Claudio Bisio , Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Ispirato a un film svedese, segue i poliziotti di un commissariato che, data la prospettiva di chiusura perché in paese non ci sono crimini, decidono di improvvisarsi criminali.

In autunno ci aspettano altre serie molto attese: “We are who we are” , co-scritta e diretta da Luca Guadagnino (co-prodotta da HBO), e “ Romulus ” di Matteo Rovere , che per la prima volta firma un progetto per la tv.

Tutti in cucina: presto torneranno “Antonino chef academy” , in cui Antonino Cannavacciuolo fa da insegnante a un gruppo di giovani cuochi; “MasterChef Italia” , con una giuria formata da Bruno Barbieri, Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; il cooking show “Family food fight” e “Alessandro Borghese 4 ristoranti” .

Sky Atlantic: le serie in arrivo

Sky Atlantic resta la casa delle serie tv per eccellenza e nei prossimi mesi ci attendono grandi titoli internazionali. Il 24 luglio arriva “Il complotto contro l’America”, miniserie HBO basata sul capolavoro di Philip Roth.

Il 2 settembre arriva la seconda stagione di “Yellowstone”, mentre l’11 settembre debutta l’attesissima “Perry Mason”, con Matthew Rhys nei panni di un inedito Perry Mason, qui investigatore privato e non ancora avvocato di successo. Il 22 settembre arriva la miniserie HBO in sei episodi “Un volto, due destini – I know this much is true”, con Mark Ruffalo nei panni di due gemelli che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut.

Tra i titoli più attesi in arrivo prossimamente: “Lovecraft country”, serie horror prodotta da Joardan Peele e J.J. Abrams; la serie evento HBO “The undoing – Le verità non dette”, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant; “The good lord bird”, che segue un uomo che entra a far parte dell’armata di soldati abolizionisti di John Brown; “Penny Dreadful: city of angels”, spin-off di “Penny Dreadful” ambientato nella Los Angeles degli anni Trenta; e la quarta stagione di “Fargo”.