Palinsesti Sky: tutte le novità della stagione 2022/2023

Tutte le produzioni originali, le serie tv e i film in arrivo nella prossima stagione Cecilia Uzzo







Sono stati presentati i palinsesti Sky per la prossima stagione televisiva. Nei prossimi mesi del 2022 e nel 2023 sono in arrivo decine di titoli, tra serie tv e film, produzioni originali, italiane e internazionali, oltre ai programmi di intrattenimento e ai documentari.

Tra le tante novità delle serie tv, c'è il debutto alla regia di Valeria Golino che a breve batte il primo ciak de "L'arte della gioia". Alla sua prima produzione seriale c'è Sydney Sibilia: il regista della saga "Smetto quando voglio" si cimenta con una dramedy che esplora la storia degli 883 – con la benedizione di Max Pezzali. La star di "Diavoli” Alessandro Borghi è invece protagonista del film Sky Original "The hanging sun – Sole di mezzanotte" dal bestseller di Jo Nesbø, che è solo uno dei molteplici titoli in arrivo.

I documentari, da sempre tra i capisaldi di Sky, sono ulteriormente valorizzati dalla differenziazione di canali dedicati: a Sky Arte (al suo decimo anno di programmazione) da un anno si sono aggiunti Sky Documentaries e Sky Nature. Prosegue anche l’intrattenimento di Sky continua a rimanere una certezza, a cominciare dalla nuova edizione di "X Factor" fino alle ultime novità in arrivo.

Su TV8, il canale free to air di Sky, la prossima stagione prevede conferme e nuovi programmi originali, come "100% Italia", nuovo game show in prime time condotto da Nicola Savino.

A seguire, tutte le serie tv, i film e le novità della prossima stagione su Sky.

Le produzioni Sky Original

Molti i titoli Original, tra serie tv e film in arrivo, tra produzioni italiane e internazionali. Si comincia a settembre con quattro nuove storie di "Petra" con Paola Cortellesi - ancora dirette da Maria Sole Tognazzi e sempre tratte dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett - e con i tre film della collezione "I delitti del BarLume" di Roan Johnson ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, ormai giunta alla decima stagione.

Le novità per l'autunno 2022

Debutta la serie " Il grande gioco ", sul mondo del calciomercato e dei procuratori sportivi, con protagonista Francesco Montanari

", sul mondo del calciomercato e dei procuratori sportivi, con protagonista Francesco Montanari " Hanno ucciso l'Uomo Ragno " sulla storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto, per la regia di Sydney Sibilia

" sulla storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto, per la regia di Sydney Sibilia " Dostoevskij ", la prima serie tv dei Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi protagonista di questa storia crime

", la prima serie tv dei Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi protagonista di questa storia crime " M. Il figlio del secolo ", adattamento del romanzo premio Strega di Antonio Scurati (Bompiani), sull'ascesa al potere di Benito Mussolini

", adattamento del romanzo premio Strega di Antonio Scurati (Bompiani), sull'ascesa al potere di Benito Mussolini "La città dei vivi" dal bestseller di Nicola Lagioia (Einaudi), sull’omicidio di Luca Varani.

In arrivo anche la seconda stagione della serie di Matteo Rovere "Romulus". Nella seconda metà dell’anno arriva anche il cinema di Sky Original: da "The hanging sun – Sole di mezzanotte" di Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi protagonista dell’adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller di Jo Nesbø, a "I viaggiatori", film di Ludovico Di Martino che vede protagonisti un gruppo di ragazzi che viaggeranno indietro nel tempo fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini, fino a "Beata te" con Serena Rossi e Fabio Balsamo e "Rosanero", la nuova commedia con Salvatore Esposito.

I film e le serie internazionali

Tra i titoli Sky Original internazionali spiccano serie come "Munich games" (in arrivo a settembre), nuovo thriller tedesco ambientato 50 anni dopo l’attentato alle Olimpiadi di Monaco e "This England" sui primi mesi da Premier di Boris Johnson. Ci sono anche i film internazionali Sky Original: l’action con Liam Neeson "Blacklight" (dal 25 luglio), "On the line", thriller con protagonista Mel Gibson, e il nuovo film di Guy Ritchie, "Operation Fortune" con Jason Statham e Hugh Grant.

Le novità per il 2023

" L'arte della gioia " che segna il debutto alla regia televisiva di Valeria Golino, per la serie tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Giulio Einaudi Editore)

" che segna il debutto alla regia televisiva di Valeria Golino, per la serie tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Giulio Einaudi Editore) " Django ", la rilettura in chiave contemporanea del classico western di Corbucci diretta (fra gli altri) da Francesca Comencini

", la rilettura in chiave contemporanea del classico western di Corbucci diretta (fra gli altri) da Francesca Comencini "Call My Agent – Italia", adattamento del cult francese Dix Pour Cent e "Unwanted", adattamento a cura di Stefano Bises del libro inchiesta di Fabrizio Gatti sul suo viaggio lungo le rotte dei migranti, "Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini" (Rizzoli).

Nella prossima stagione torneranno altri titoli Sky Original con le seconde stagioni: dal supernatural – crime drama "Christian", con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, al family drama di Gabriele Muccino "A casa tutti bene" (appena premiato come miglior serie dell’anno ai Nastri d’Argento 2022) fino alla seconda stagione de "Il Re", il prison drama con Luca Zingaretti.

Le serie in arrivo su Sky

Oltre agli show originali, Sky è da tempo sinonimo di serie internazionali. Si comincia con "House of the Dragon", attesissimo prequel de "Il Trono di Spade" in arrivo il 22 agosto in contemporanea con la messa in onda statunitense, e si continua con "Harry Palmer – Il caso Ipcress" adattamento del romanzo “The Ipcress File” di Len Deighton. Se per la quarta stagione di "Succession" bisognerà aspettare il 2023, sono tante le nuove stagioni in arrivo nei prossimi mesi:

"The Blacklist" (stagione 9)

"Sandition" (stagione 2)

"The Equalizer" (stagione 2)

"Transplant" (stagione 2)

"The White Lotus" (stagione 2)

"Coroner" (stagione 4)

"Babylon Berlin" (stagione 4)

"Gangs of London - Il volto oscuro di Londra" (stagione 2)

"Yellowstone" (stagione 5)

"His Dark Materials - Queste oscure materie" (stagione 3)

"One Chicago": "Chicago Med", Chicago P.D." (stagione 10), "Chicago Fire" (stagione 11)

"Law & ORder: Special Victims Unit" (stagione 24)

"Outlander" (stagione 7)

"Succession"(stagione 4)

Il cinema

Cinema italiano, comprese le commedie, ma anche pellicole d’autore, presentate alla Mostra cinematografica di Venezia com "Finale a sorpresa - Official competition" con protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez; film da Oscar ("Belfast"di Kenneth Branagh, vincitore per la Migliore sceneggiatura originale) e blockbuster internazionali.

"Finale a sorpresa - Official competition" (a settembre)

"Uncharted"

"Matrix Resurrections"

"Cry Macho - Ritorno a casa"

"Baby Boss 2 - Affari di famiglia"

"Sing 2 - Sempre più forte"

"Me contro Te – Il mistero della scuola incantata"

"Il sesso degli angeli"

"Chi ha incastrato Babbo Natale?"

"Belfast"

"Leonora addio"

"L’Arminuta"

"Il capo perfetto"

L'intrattenimento

Si scaldano i motori per la nuova stagione degli show di Sky, a partire da "X Factor" che torna totalmente rinnovato sia per quel che riguarda la giuria sia la conduzione, affidata a Francesca Michielin, e ancora i programmi di sfide culinarie come "Masterchef Italia", "Cucine da incubo" e "Alessandro Borghese - 4 ristoranti". Ci sono anche "Pechino Express", sempre con Costantino della Gherardesca alla conduzione, alla guida anche della versione italiana di "Quattro matrimoni". Infine, è in arrivo la seconda stagione del programma on the road "Quelle brave ragazze" con l’esplosivo trio costituito da Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo.

Sky Arte

Compie dieci anni Sky Arte, che continua a valorizzare l’arte e la cultura nazionale e internazionale con produzioni originali di rilievo. Tra le novità in arrivo ci sono "Napoli Magica", "Rosa - Il canto delle sirene" o la nuova serie "Grand Tour", ma non mancano titoli iconici come "33 Giri – Italian masters" e "Grandi maestri".

I documentari

Da un anno, invece, i canali Sky Documentaries e Sky Nature rappresentano gli spazi ideali per i documentari di vario tipo. In arrivo, nell’offerta di Sky Documentaries, grandi epopee sportive come quella tra i due grandi piloti di Formula 1, Villeneuve e Pironi, e il ricordo appassionante dei Mondiali 2006, ma anche l’opera biografica "The Princess" dedicata all’indimenticabile Lady Diana e il documentario che ripercorre la vita e la carriera di uno dei grandi maestri del cinema, Sergio Leone, raccontato anche attraverso il ricordo di molti attori e registi italiani e internazionali. Una prospettiva dedicata alla natura è invece appannaggio di Sky Nature, che continua a valorizzare il territorio italiano con documentari come "Il Marsicano. L’ultimo orso", dedicato alla specie d’Abruzzo ormai tra le 15 al mondo in via di estinzione e con titoli che trattano tematiche ambientali.