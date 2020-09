“Panariello, Conti, Pieraccioni Lo show” torna in prima serata su Rai1

“Panariello, Conti, Pieraccioni Lo show” torna in prima serata su Rai1

L'evento televisivo che cattura lo spettacolo portato dai tre in tutta Italia torna sul piccolo schermo

11 Settembre 2020 | 15:25 di Redazione Sorrisi

Dopo aver girato l’Italia con il loro spettacolo teatrale sold-out, Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni tornano in televisione, su Rai1 l’11 settembre, con “Panariello, Conti, Pieraccioni Lo show”.



Panariello Conti Pieraccioni, lo show arriva in tv



Un vero e proprio evento televisivo a conclusione di uno show che ha visto l’unione di tre artisti che sono innanzitutto tre amici che hanno portato sul palco un varietà fatto di gag, imitazioni, travestimenti, sketch.

Uno spettacolo nato per gioco anche per ringraziare il pubblico, una reunion a 25 anni dal primo incontro tra i tre a teatro. Non è cambiato l’affiatamento che li lega dagli Anni 80, confermato ancora oggi dopo tre carriere di successo.

Venerdì 11 settembre va in onda la performance sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme.