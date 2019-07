Paola Marella su Sky Uno alla scoperta delle case più belle d’Italia

L'esperta immobiliare conduce "Un sogno in affitto", in onda su Sky Uno ogni martedì dal 9 luglio per sei settimane

08 Luglio 2019 | 15:47 di Giulia Ausani

Da martedì 9 luglio su Sky Uno andrà in onda "Un sogno in affitto", nuovo programma in cui l'esperta immobiliare Paola Marella andrà alla scoperta delle case più chic nelle zone più belle d'Italia.

Tra ville settecentesche sul lago e tipici casali toscani, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare, masserie immerse nella natura e splendidi appartamenti nel cuore artistico delle città, per sei settimane Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia e visitandone i meravigliosi ambienti.

Il pubblico la seguirà muoversi tra saloni e camere da letto maestosi, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, in un viaggio dal Golfo del Tigullio al Lago di Como, dai casali della Toscana al Lago Maggiore, fino agli appartamenti più belli della Versilia e alle magiche masserie della zona di Ostuni, in Puglia.



In ogni puntata, Paola Marella sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello sport e dello spettacolo: la leggenda del nuoto italiano Massimiliano Rosolino, il duo comico Gigi e Ross, il conduttore Costantino della Gherardesca, l’attore e conduttore di radio e tv Sergio Friscia, l’attore Luca Calvani, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino. I due, prima di scegliere il proprio appartamento preferito, potranno andare in giro per il territorio, alla scoperta dei posti più incantevoli, delle attività commerciali tipiche e dei piatti della tradizione locale.