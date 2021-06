Paola Marella torna su Sky con “Un sogno in affitto”

Tra gli ospiti Filippo Magnini, Sergio Assisi, Max Giusti e Giorgio Mastrota Paola Marella Redazione Sorrisi







Torna su Sky e Now, a partire da giovedì 17 giugno, Paola Marella con “Un sogno in affitto”. Un viaggio alla scoperta delle case più chic in Italia, per immaginare una vacanza da sogno.

Nel corso di ogni puntata l’esperta del settore immobiliare più amata della tv visiterà tre case nella stessa località e ne racconterà la storia. Saloni elegantissimi e incredibili giardini, attici e terrazzi dalla vista mozzafiato, andremo a visitare meravigliosi ambienti e scopriremo di più sulle bellezze del territorio.

Tra le destinazioni di questo viaggio ci sono: Venezia e Courmayeur, le Langhe e il Lago di Garda, in Sicilia Taormina e Noto. Tra gli ospiti che ci accompagneranno lungo le tappe: Sergio Assisi e Gabriele Cirilli, l’attore Paolo Conticini, Max Giusti, il campione di nuoto Filippo Magnini e Giorgio Mastrota.

Prima che Paola scelga la sua dimora preferita, girerà con il suo ospite nella località alla ricerca dei posti più incantevoli per scoprire e riscoprire l’Italia.