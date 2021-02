Paolo Bonolis e Federica Pellegrini a “C’è posta per te”

13 Febbraio 2021 | 12:23 di Redazione Sorrisi

Per la sesta puntata di C’è posta per te, in onda sabato 13 febbraio in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ha chiamato due “pezzi da novanta” per altrettante sorprese a due fortunati protagonisti della serata. Dietro la grande busta che campeggia al centro dello studio si materializzeranno infatti, l’istrionico e amato mattatore della tv Paolo Bonolis e la straordinaria atleta del nuoto italiano Federica Pellegrini. E sarà come sempre un appuntamento ricco di storie emozionanti, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare.