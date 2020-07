Paolo Borsellino: il ricordo nella programmazione speciale della Rai

19 Luglio 1992 – 2020: contro la mafia nel ricordo del giudice e degli uomini della sua scorta per non dimenticare la strage di Via D'Amelio

19 Luglio 2020 | 13:00 di Lorenzo Di Palma

Nei giorni dell'anniversario della strage di Via D'Amelio il 19 luglio di 28 anni fa, per ricordare il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta la Rai torna ancora una volta a porre l’accento sulla legalità e sul contrasto alla mafia con una programmazione speciale.

Domenica 19 luglio, in particolare, reti e testate proporranno approfondimenti, dibattiti, documentari e film dedicati alla vita e all'impegno di Paolo Borsellino raccontato nei molteplici aspetti di uomo e magistrato. Grande spazio verrà dato all’interno delle diverse edizioni di tutti i telegiornali nazionali e regionali: a iniziare da Rainews24, in simulcast su Rai3, con collegamenti in diretta da Palermo per seguire l’evento istituzionale Via D’Amelio per i cittadini di domani presso l’Albero della Pace, promosso dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

Su tutte le reti, Rai programmerà un “teaser” in ricordo del giudice Paolo Borsellino mentre la Tgr Sicilia continuerà nel puntuale racconto delle iniziative che la città di Palermo dedica all'anniversario. Poi, alle 14.30, su Rai Premium, andrà in onda il film tv Paolo Borsellino – I 57 giorni con Luca Zingaretti per la regia di Negrin.

Anche Rai Storia avrà una sua programmazione speciale dedicata alla giornata che comincia allo scoccare della mezzanotte del sabato con Il giorno e la storia e prosegue con Scritto Letto Detto alle 8.50 con Giovanni Paolo Fontana che intervista Ruggero Cappuccio autore del libro Paolo Borsellino. Essendo Stato. In prima serata, andrà in onda Passato e presente: Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio con il professor Salvatore Lupo.

Nel corso della giornata di domenica, Rainews24 seguirà anche le iniziative che si svolgono nel pomeriggio, a partire dalle 18, come la diretta della Cerimonia commemorativa con la deposizione di corone di alloro in ricordo dei Caduti presso l’Ufficio Scorte della Questura di Palermo. Per ricordare il magistrato e gli agenti della scorta sono previsti alcuni momenti particolarmente toccanti come la lettura da parte di Pamela Villoresi - direttore pro tempore del teatro Biondo Stabile di Palermo - di alcuni passi tratti dal libro Ti racconterò tutte le storie che potrò scritto da Agnese Borsellino con la collaborazione del giornalista Salvo Palazzolo, e l’intervista “marziana” interpretata da Alessio Vassallo, quella in cui Manfredi Borsellino, dialoga post mortem con il padre Paolo.

Rai3, sempre dalle 18, porterà sul piccolo schermo una puntata speciale de La grande storia - Anniversari - Borsellino dove si racconta con dovizia di particolari il tragico pomeriggio del 19 luglio 1992 mentre Rai Movie, in prima serata (21.10), continuerà a percorrere il “fil rouge” della giornata proponendo Era d’estate, il film che racconta la preparazione del maxiprocesso alla mafia per cui Falcone e Borsellino vennero portati con le loro famiglie all’Asinara. Nel cast, tra gli altri, Massimo Popolizio, Valeria Solarino e Beppe Fiorello. A chiudere la programmazione tv, su Rai1 alle 23.30, lo Speciale Tg1 con Paolo Borsellino, l’ultima stagione.