Paolo Calissano trovato morto in casa

Aveva solo 54 anni, l'attore Paolo Calissano che è stato trovato morto nella tarda serata di giovedì 30 dicembre, nella sua casa di Roma. La scoperta è avvenuta dopo l’allarme dato dalla sua compagna che non riusciva a contattarlo. Nel suo appartamento sarebbe stati rinvenuti alcuni psicofarmaci e per questo sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale ed è stata disposta l'autopsia.

Paolo Calissano era nato a Genova il 18 febbraio 1967 in una famiglia benestante di imprenditori. Aveva studiato economia negli Usa, a Boston, ma dopo alcune esperienze nei fotoromanzi, aveva debuttato al cinema nel film Palermo-Milano solo andata e poi in alcune fiction in tv, diventando popolare soprattutto grazie a serie come General Hospital, La dottoressa Giò con Barbara D’Urso, Linda e il brigadiere, Vivere e Vento di ponente.

La sua ultima apparizione in tv è del nel 2018, nella fiction di Rai1 Non dirlo al mio capo 2. In precedenza, nel 2004, aveva anche partecipato alla seconda edizione dell'Isola dei famosi, ma si era dovuto ritirare per un infortunio.

Negli ultimi anni la sua vita è stata segnata dalle vicenda di cronaca con un arresto e una condanna scontata in una comunità di recupero per tossicodipendenti.