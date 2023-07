Paramount+ e Inter ancora insieme

Prosegue la partnership dopo la finale di Champions League a Istanbul Redazione Sorrisi







Paramount+ e FC Internazionale Milano confermano il proseguimento della partnership per la stagione 2023/24. Il servizio di streaming premium, lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà il main sponsor presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile, oltre alla primavera maschile, in tutte le competizioni stagionali.

Una sinergia tra i due brand che prosegue dopo la finale di Istanbul. Paramount+ e Inter sono unite dalla passione e dall’impegno nell’intrattenere un pubblico sempre più globale.

"Endless shades of Milano": sulla maglia home dell’Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della nuova maglia rappresenta le molteplici anime del club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo.