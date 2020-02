“Paramount Network” compie quattro anni: la programmazione per festeggiare

27 Febbraio 2020 | 09:52 di Redazione Sorrisi

Giovedì 27 febbraio 2020 Paramount Network compie quattro anni. In questi primi anni di vita, il canale Viacom (al 27 del digitale terrestre) ha trasmesso 390 film comedy, 141 titoli d'azione e avventura e 117 film crime, oltre a 98 di genere romantico.

Per festeggiare questo traguardo, febbraio si chiude con tre serate di programmazione speciale. La serata di giovedì 27 è dedicata a Diane Keaton con il film "Perché te lo dice mamma", in onda alle 21.10. Venerdì 28 febbraio in prima serata continua l'appuntamento con l'ottava stagione della serie cult "Padre Brown", mentre sabato 29 febbraio tocca ad "American Beauty" di Sam Mendes, che quest'anno ha vinto il Golden Globe come miglior regista per "1917".

Nella seconda serata di sabato vanno in onda "La promessa dell'assassino", con Viggo Mortensen e Naomi Watts, e subito dopo "The Hurricane – Il grido dell’innocenza", storia vera del pugile Rubin “Hurricane” Carter. A notte fonda tocca infine a "Fargo", uno dei più celebri film dei fratelli Coen.