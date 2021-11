“Parola di Vasco”: su Canale 5 un Speciale TG5 dedicato al rocker

In occasione dell’uscita del suo nuovo album, una lunga intervista a Susanna Galeazzi e la partecipazione di Paolo Bonolis, Federica Pellegrini, Gaetano Curreri, Irene Grandi Vasco Rossi Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Si chiama Parola di Vasco lo Speciale TG5 che sabato 13 novembre, in seconda serata, Canale 5 dedica a Vasco Rossi, in occasione del suo nuovo lavoro Siamo qui, 18esimo album in studio, a ben sette anni dal precedente Sono Innocente.

A cura dell’inviata Susanna Galeazzi, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun è un tributo al Rocker di Zocca che racconta l'esperienza di un uomo, quella di un'artista libero e assoluto, le canzoni dell'album e poi l’atteso ritorno dal vivo, in una lunga e inedita intervista, senza segreti, senza filtri. Come vuole lui, come piace al TG5.

Parola di Vasco vede anche la partecipazione di grandi amici e fan di Vasco - come Paolo Bonolis, Federica Pellegrini, Gaetano Curreri, Irene Grandi - ed è anche un’occasione imperdibile per ascoltare i nuovi brani dell’artista, in attesa di rivederlo sul palco, con la sua fenomenale band, nel Vasco Live Tour 2022, in calendario per la prossima estate.