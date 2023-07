Parte il Tour de France

Da sabato 1° luglio in diretta la corsa ciclistica francese Redazione Sorrisi







Dopo il Giro d’Italia, per la gioia degli appassionati di ciclismo, sabato 1° luglio scatta la 110a edizione del Tour de France che si concluderà il 23 luglio dopo 21 tappe e 3.404 km di percorso (diretta su Rai2 e Rai Play dalle 14.45, sintesi su Rai Sport e ogni tappa integrale su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+).

La partenza è da Bilbao in Spagna e l’arrivo a Parigi per un Tour duro con otto tappe in altura, quattro arrivi in salita e 30 Gran Premi della Montagna. Tra i favoriti ci sono il danese Jonas Vingegaard, vincitore lo scorso anno, e lo sloveno Tadej Pogacar. Fra gli italiani in gara occhio a Giulio Ciccone, Daniele Oss, Alberto Bettiol e Giacomo Nizzolo.