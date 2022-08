Parte la Coppa Italia sui canali Mediaset

Sarà in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset anche per questa stagione (e la prossima) La Coppa Italia 2022 è stata vinta dall'Inter Antonio de Felice







Dopo il campionato di Serie A, è la seconda manifestazione calcistica italiana di maggior prestigio. Stiamo parlando della Coppa Italia, che torna negli stadi e sarà in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset anche per questa stagione (e la prossima).

Si parte il 5 agosto con il primo turno e fra le quattro partite in calendario quel giorno c’è Sampdoria-Reggina, in onda alle 21.15 su Italia 1. Una gara che offrirà uno spunto in più di curiosità con il ritorno in panchina di Filippo Inzaghi, fresco allenatore della squadra calabrese che milita in Serie B: con la Reggina ha firmato un accordo triennale dopo aver guidato nell’ordine Milan, Venezia, Bologna, Benevento e Brescia. L’esordio in Coppa Italia contro una squadra di Serie A come la Samp sarà subito un importante banco di prova per Superpippo che ha tanta voglia di rimettersi in gioco pur sapendo che il tragitto non sarà facile. Come ha ricordato il giorno della sua presentazione, quando con una battuta ha anche citato il fratello Simone, allenatore dell’Inter e attuale detentore della Coppa Italia. «Con lui ci sentiamo al telefono tre volte al giorno, mi ha detto una sola cosa: se sei felice e convinto, allora vai. Se sono qui, è perché sono felice di essere alla Reggina».

Oltre alla gara tra liguri e calabresi, come già detto, il 5 agosto ci sono altri tre incontri. Si comincia con Cagliari-Perugia alle ore 17.45 e in onda su 20; alle 18 su Italia 1 tocca all’Udinese che sfiderà la vincente fra Südtirol e Feralpisalò, in campo il 30 luglio per un turno preliminare; infine alle 21 di nuovo su 20 si giocherà Lecce-Cittadella.

Il primo turno si completerà la settimana successiva con 12 incontri fra il 6 e l’8 agosto. I sedicesimi sono in programma dal 19 ottobre. Ma come mai tutta questa fretta? Coppa Italia e Campionato quest’anno devono osservare una lunga pausa autunnale per i Mondiali di calcio in Qatar (21 novembre-18 dicembre) e consentire ai giocatori stranieri che militano nei club italiani di partecipare con le loro nazionali. Gli ottavi di Coppa Italia si giocheranno l’11 e il 18 gennaio, i quarti il 1° febbraio e le semifinali il 5 e il 26 aprile. Come avviene tutti gli anni dal 2007, con l’eccezione del 2021 per la concomitanza con le gare “tricolori” dell’Italia agli Europei, la finale si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023.