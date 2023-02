Parte la nuova stagione Motori su Sky Sport

Prepariamoci a vivere un 2023 da capogiro con oltre 320 gare in 43 weekend Antonio de Felice







Non poteva che essere lo storico autodromo di Monza, il tempio delle velocità, ad ospitare la presentazione della nuova stagione motori di Sky Sport (disponibile anche su Now). Prepariamoci a vivere un 2023 da capogiro con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta tra le quali 400 fra studi e rubriche. Grande attenzione è ulteriormente dedicata anche al mondo sempre più affezionato dei social.

Cominciamo dalla Formula 1 (forte dell’accordo in esclusiva rinnovato lo scorso ottobre fino al 2027) che scatta il 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain, primo dei 23 in calendario. Tutti in diretta su Sky Sport F1, 18 in differita e 5 in diretta su Tv8 (Imola, Spagna, Ungheria, Monza e Messico). Arriva la mattina della gara una nuova rubrica su Instagram condotta da Federica Masolin e Davide Valsecchi per coinvolgere ancora di più i follower che vogliono avere le ultime notizie prima della partenza. Altra chicca è una linea audio con alcuni team principal che possono intervenire direttamente in cronaca dal muretto della pit lane. E non è finita: alla già forte e competente redazione motori di Sky si unisce un nome prestigioso, quello dell’ex pilota Ferrari Ivan Capelli che avevamo già visto in azione l’ultimo giorno di test invernali in Bahrain e che ora viene coinvolto nei commenti e nella narrazione del mondiale.

Novità anche per la MotoGP (in esclusiva su Sky fino al 2025) al via il 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo, primo dei 21 in stagione. Tutti in diretta su Sky Sport MotoGP, 15 in differita e 6 in diretta su Tv8 (Spagna, Italia, Olanda, Gran Bretagna, San Marino, India). La gara di Portimao porta al debutto la Sprint Race che si disputa al sabato in tutti gli appuntamenti di campionato (quest’anno in F1 ce ne saranno 6). Arriva una nuova sigla, sempre realizzata in collaborazione con Jovanotti, dal titolo “Si fa bello per te” e debutta la rubrica “Parto in Quarta” che nei pre gara vedrà Fabio Quartararo, campione del mondo della MotoGP nel 2021, raccontarsi e svelare dettagli della gara che sta per partire.

Oltre a F1 e MotoGP sono oltre 20 i campionati che possiamo continuare a seguire su Sky Sport. A cominciare dalla Formula E, dal mondiale rally WRC e alla Superbike che hanno già aperto la stagione o dalla Indycar che quest’anno debutta in concomitanza con la F1. Da seguire il debutto su Sky Sport del World Endurance Championship che scatta a Sebring l’11 marzo e vede in pista nella top class la Ferrari 499P ma anche gli highlights della prestigiosa 24 Ore di LeMans dove sarà al via anche la hypercar di Maranello che ha fra i piloti il nostro Antonio Giovinazzi.

C’è attesa anche per le 10 tappe del Fanatec GT World Challenge Europe dove corre Valentino Rossi che è passato da Audi a Bmw. Insomma, la Casa dei motori di Sky sta per offrire una stagione senza precedenti con un occhio di riguardo verso i giovani dei social che non resteranno delusi e adesso non resta che mettervi comodi per godervi fino in fondo lo spettacolo.