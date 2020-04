Pasqua: il palinsesto speciale della Rai

11 Aprile 2020 | 12:45 di Lorenzo Di Palma

Per questa Pasqua, diversa da tutte le altre, la Rai ha preparato un palinsesto che è anche una finestra aperta sugli eventi per la celebrazione della più importante ricorrenza cristiana. Sabato 11 aprile sarà A Sua Immagine, in onda su Rai1 alle 15.55, il primo appuntamento con la riflessione sulla resurrezione di Gesù, affidata a Fra Giuseppe Buffon, ospite di Lorena Bianchetti. Nel pomeriggio su Rai Premium alle 16 sono invece previste le prime due puntate dello storico sceneggiato Gesù di Nazareth diretto da Franco Zeffirelli. Mentre su Rai3 il Sabato Santo vedrà un evento unico: alle 16.55 lo Speciale TgR Preghiera con la Sindone che sarà seguita anche da RaiNews24 con una diretta alle 17. Alle 20.35 ancora su Rai1, lo Speciale Porta a Porta - Veglia di Resurrezione accompagnerà i telespettatori alla diretta dalla Basilica di San Pietro per la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco (dalle 20.50 alle 22.30). Al termine poi andrà in onda alle 23.55 il docu-film Al di Qua diretto da Corrado Franco sul dramma umanitario universale della povertà e dei senzatetto.

Domenica 12 aprile il primo appuntamento sarà con Sulla Via di Damasco, su Rai2 alle 9 dall’evocativo titolo Non abbiate paura con Eva Crosetta e don Davide Banzato. A seguire, alle 9.30 sempre su Rai2, verrà riproposta la puntata della prima edizione del docureality O anche no dedicata alla ricerca di Dio e alla Fede. Alle 10, in diretta eurovisione dalla Chiesa protestante di Martigny in Svizzera, verrà proposto lo Speciale Protestantesimo con il Culto Evangelico di Pasqua. Alle 10.50, su Rai1, avrà inizio la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla dallo studio di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. Su Rai3 alle 13 per Enzo Biagi: le grandi interviste andrà in onda la puntata dedicata a Giovanni Paolo II, eletto Papa il 16 ottobre 1978. Alle 16 su Rai Premium le ultime due puntate dello sceneggiato Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Alle 21.25, su Rai1, andrà in onda il film Jesus, diretto da Roger Young nel 1999, con Jeremy Sisto, Jacqueline Biset, Claudio Amendola e Luca Zingaretti.

Lunedì 13 aprile, infine, in diretta dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico su Rai Radio1 alle 11.58 e su RaiNews24 dalle 12 andrà in onda la benedizione del Regina Coeli impartita da Papa Francesco da Piazza San Pietro.