“Passaggio a Nord Ovest” a quota 1.000

Mille puntate per il programma di Alberto Angela

14 Marzo 2020 | 11:26 di Lorenzo Di Palma

Raggiunge la puntata numero 1.000, sabato 14 marzo su Rai Uno alle 15, Passaggio a Nord Ovest il programma di divulgazione nato ben 23 anni fa, dalla cultura e dalla passione di Alberto Angela, che presentava così la sua creatura: «Ad ogni puntata, tanti piccoli viaggi, tante piccole esplorazioni, che faremo con gli occhi dei curiosi perché la curiosità sarà uno dei fili conduttori del nostro programma». Un grande risultato per Passaggio a Nord Ovest che i tutti questi anni ha accompagnato i telespettatori alla scoperta del pianeta per oltre 52mila minuti, pari ad 872 ore, vale a dire più di un mese ininterrotto di programmazione.

E nella millesima puntata con Alberto Angela si farà “letteralmente” un viaggio ai quattro angoli del pianeta, partendo da Napoli dove si ammirerà un vero tesoro, conservato nel Museo Archeologico: 81 statue, 23 in marmo e 58 in bronzo, ritrovate nel 1700 nella splendida Villa dei Papiri di Ercolano, una sorta di centro culturale dell’antichità, appartenuta a Lucio Calpurnio Pisone.

Si passa poi ai giardini della reggia di Schönbrunn, a Vienna, palcoscenico unico per gli Asburgo, ove esibire i fasti e le dinamiche di potere; a un Paese sconfinato come l’Argentina e alle sue strade in alta montagna; e all’isola greca di Milo, dove fu scoperta la statua della famosa Venere che prende il suo nome.