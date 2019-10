Patrick Stewart sarà al Lucca Comics & Games 2019

Il celebre attore britannico presenterà la nuova serie "Star Trek: Picard", in arrivo su Amazon Prime Video a gennaio

Foto: Patrick Stewart e Jonathan Frakes in "Star Trek: Picard" - Credit: © Trae Patton/CBS

21 Ottobre 2019 | 14:59 di Giulia Ausani

Ci sarà anche Patrick Stewart tra gli ospiti della 53esima edizione di Lucca Comics & Games. Venerdì 1 novembre infatti l'attore britannico presenterà la nuova serie "Star Trek: Picard", in arrivo su Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020, nella quale tornerà a vestire i panni di Jean-Luc Picard. Con lui anche altri membri del cast, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora.

In occasione dell'evento, a Stewart sarà anche assegnato un posto d'onore nella Walk of Fame del festival, dove le impronte dell'attore inglese si uniranno a quelle di altri celebri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi.

Patrick Stewart aveva già interpretato l'indimenticabile Picard nelle sette stagioni di "Star Trek: The Next Generation". La nuova serie seguirà le vicende del capitano in un nuovo capitolo della sua vita.