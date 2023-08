Per le sue vacanze in famiglia Gerry Scotti ha scelto l’Italia

In Puglia da Al Bano, in gita a Matera e poi in piscina coi nipoti: un po’ di relax prima di tornare il 4 settembre su Canale 5 con "Caduta libera" Giusy Cascio







Ultimi giorni di relax per Gerry Scotti che torna il 4 settembre su Canale 5 alle 18.45 con “Caduta libera”. Come vediamo in queste foto, pubblicate sul suo profilo Instagram @gerryscotti, ha passato le vacanze in Italia, tra la Romagna e Matera, con una puntatina in Puglia dove ha festeggiato il suo 67° compleanno con l’amico Al Bano a Cellino San Marco (BR).

Dopo le ferie in famiglia, tra tuffi in piscina e giochi con gli amatissimi nipotini, Virginia di 2 anni e mezzo e Pietro di 8 mesi, per Gerry si profila un rientro ricco di impegni. Il suo game show preserale avrà infatti una versione in prima serata: «Dopo le puntate inedite andate in onda a giugno, ecco la vera ripartenza di “Caduta libera” che vi accompagnerà sino alle festività di dicembre.

E strada facendo vedrete anche quattro prime serate con i più grandi campioni delle botole, quattro appuntamenti di domenica sera» spiega il conduttore che in autunno presenterà pure “Lo show dei record” e il talent “ Io canto - Generation”. Poi, nel 2024, sarà sempre lui a proporre la nuova edizione del quiz di Mike Bongiorno “La ruota della fortuna”.