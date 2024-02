Pier Silvio Berlusconi e le novità dei prossimi mesi sui canali Mediaset

Vladimir Luxuria conduttrice dell'"Isola dei famosi", Bonolis anche nel 2025 e Ilary Blasi a "Battiti Live" che potrebbe passare su Canale 5 Giusy Cascio







Durante l’incontro con la stampa “Sviluppi Digital- L’innovazione Mediaset 2024” del 31 gennaio, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato l’andamento di ascolti e ricavi del gruppo, anticipando molte interessanti novità in palinsesto. «Il dato rilevante è che oggi siamo il più grande editore italiano, ed è importante per i numeri che portiamo agli investitori» ha sottolineato. I ricavi pubblicitari in Italia di Mediaset, società di Mfe-Media For Europe, hanno infatti registrato nel 2023 una crescita del 2,1% rispetto al 2022. E c’è ottimismo anche sul 2024: «A gennaio gli ascolti stanno andando benissimo. La tendenza è assolutamente positiva». Una crescita costante sul totale editore ma anche sulle sole reti generaliste dei due competitor. Per la Rai i primi giorni dell’anno registrano un -1,9% contro il +0,4% di Mediaset. La vera differenza con la concorrenza si nota censendo gli ascolti sui device digitali: «La total audience è scesa del 15% per gli altri canali, mentre Mediaset ha registrato un più 1,4%». Proprio per questo si punta a valorizzare i contenuti in streaming: «La seconda stagione di “Viola come il mare”, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, sarà trasmessa in anteprima e in chiaro a marzo su Mediaset Infinity, poi la serie tv approderà su Canale 5 in tarda primavera o in autunno» ha annunciato Berlusconi.

Tante le sorprese sul fronte dei reality. «“La Talpa” è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo» ha detto l’ad. La prossima edizione de “‘L’Isola dei famosi” invece avrà la stessa formula già sperimentata al “Grande Fratello”: «con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria. «Ho grande stima di Luxuria, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola come concorrente e l’ha anche vinta, poi come inviata e come opinionista. Per cui chi meglio di lei può fare bene?» ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, che ha poi precisato come Ilary Blasi resterà un volto di Canale 5: «Stiamo lavorando al passaggio di “Battiti Live”, evento musicale di grande successo dell’estate, da Italia 1 alla rete ammiraglia. E Ilary sarà la conduttrice». Berlusconi ha anche parlato di Paolo Bonolis, che ha il contratto con Mediaset in scadenza a giugno. «Con Bonolis ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera» ha detto, svelando che ci sarà una nuova edizione di “Avanti un altro!” nel 2025. «Cosa succederà alla scadenza naturale del contratto non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo».

A Piero Chiambretti, passato a Rai3, Berlusconi augura il meglio: «Ho grandissima stima e un rapporto personale fatto di affetto, ma è giusto che Piero faccia ciò che desidera fare. Penso che il ritorno in Rai abbia un certo significato per lui, non la vivo come una situazione di concorrenza, sa che Mediaset sarà sempre casa sua». Smentite anche le voci di un’offerta ad Amadeus: «L’ho sentito e lo sento, ma non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset. Amadeus è un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta». Parlando del conduttore e direttore artistico del Festival, Berlusconi ha risposto scherzosamente a Fiorello che lo aveva invitato a non fare controprogrammazione in cambio di un suo intervento gratis a Canale 5. «Già non controprogrammiamo il sabato sera con “C'è posta per te”, per cui un risultato l'ha ottenuto. E, con tutto il rispetto per una fiction turca fatta molto bene e popolarissima, dopo “Terra Amara” che di solito usiamo nel day time (e che durante Sanremo andrà in onda il giovedì sera - ndr) – scherza Pier Silvio Berlusconi - ci sono solo le barre, però con la pubblicità. Se mettiamo quelle, Fiorello, che è un genio, ci dovrebbe fare almeno 10 puntate!». Previsto anche un cambio al timone per “Io Canto Generation”, che torna in onda su Canale 5 in primavera con la versione Family: non condurrà più Gerry Scotti, «impegnatissimo con tutti i suoi programmi». L’ipotesi di far prendere le redini del programma a Michelle Hunziker non è stata confermata. L’ad tuttavia non ha escluso tale possibilità: «Sarebbe bello» ha commentato. Un’altra precisazione arriva per la fascia access prime time di Rete 4: dopo la staffetta di gennaio tra “Stasera Italia” di Nicola Porro e “Prima di domani” di Bianca Berlinguer, confermiamo l'alternanza dei conduttori in tempi e modi da stabilire».