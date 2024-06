Pier Silvio Berlusconi, gli ottimi ascolti di Mediaset e il prossimo futuro

L'AD di Mediaset ha incontrato la stampa per fare un bilancio della stagione televisiva che si va concludendo Barbara Mosconi







Negli studi di Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa per fare un bilancio della stagione televisiva che si va concludendo. La prima notizia è che «il mercato dei media è un mercato tonico». E svela un dato economico che riguarda il gruppo Mediaset: «Le stime dicono che per tutti i primi sei mesi del 2024 ci sarà una crescita di ricavi pubblicitari del 6% rispetto all’anno precedente. Possiamo quindi dire con prudenza: teniamo il passo».

Dice con orgoglio Pier Silvio Berlusconi: «Da settembre a giugno, prima degli Europei di calcio e delle Olimpiadi, siamo stati il primo editore italiano». Oltre alla raccolta pubblicitaria che procede a gonfie vele, anche gli ascolti sono ad alta quota: da settembre 2023 ai primi di giugno 2024 Mediaset vanta il 40,8% di share nelle ventiquattr’ore sul target 15-64 anni, il famoso “target commerciale” che tanto interessa agli investitori pubblicitari (con un vantaggio del 9,6% rispetto alla concorrenza Rai) e una netta leadership anche sul pubblico totale con il 37,7% di share. «Siamo una televisione commerciale, il nostro obiettivo è dare un prodotto il più possibile ricco, non è quello di stare davanti alla Rai, però è successo e ne siamo felici». Il sistema Mediaset comprende non solo le reti televisive, ma anche le radio e le piattaforme digitali. «La televisione generalista non è morta, anzi il prodotto televisivo funziona bene anche sui device digitali. Noi ogni settimana arriviamo a 95,8 milioni di persone fra radio, tv, digitale raggiungiamo il 96% della popolazione italiana”.

E veniamo ai prodotti offerti dalle tv Mediaset. Nell’immediato e nel prossimo futuro.

Il ricordo di Silvio Berlusconi

Il 12 giugno ricorre l’anniversario della scomparsa del fondatore dell’azienda, Silvio Berlusconi. «È una data per me pesante, il dolore è ancora forte, i nostri programmi avranno la libertà di ricordare mio papà e fondatore dell’azienda come meglio credono. In prima serata ci sarà uno speciale curato da Toni Capuozzo e Roberto Burchielli».

La fiction

«È un nostro desiderio investire di più nella fiction, ma trovando una nostra strada specifica. Stiamo lavorando per fare la terza stagione di “Viola come il mare”». La serie con Francesca Chillemi e Can Yaman sulle piattaforme digitali è tra i prodotti che ha avuto migliori risultati.

Maria De Filippi

«È unica nel panorama della tv italiana, ha deciso di stare con noi, lei è un pezzo importantissimo di Mediaset». Le sue prime serate, con “C’è posta per te”, “Tu si que vales” e “Amici” sono ai primi posti della classifica dei programmi d’intrattenimento più visti dal target 15-64 anni. E pure sul digitale i suoi programmi fanno numeri importanti.

Striscia la notizia

«Antonio Ricci sta lavorando per far evolvere “Striscia” e renderla più moderna e competitiva». Nessun cambio di palinsesto nella prossima stagione.

Lo sport

«Le partite di Champions hanno inciso sugli ascolti, più o meno dell’1% di share. Ma lo sport è diventato da pay tv, costa tanti soldi. Noi abbiamo la Coppa Italia fino alla primavera del 2027 e staremo attenti a eventuali occasioni di vendita a prezzi competitivi».

I nuovi volti

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino sono stati i nuovi innesti dell’ultima stagione. Riconfermate entrambe per la prossima. «Myrta ha fatto un buon lavoro nel pomeriggio, il prodotto è migliorato, non abbiamo motivo per non riconfermare questo "Pomeriggio Cinque". La prima serata della Berlinguer va alla grande, siamo molto soddisfatti, stiamo lavorando con lei per altri appuntamenti e nel rivedere la fascia dell’access per la prossima stagione».

La ruota della fortuna

Quasi certa la conferma del gioco condotto da Gerry Scotti a partire dall’autunno. «Al 99% a settembre ripartiamo».

La programmazione estiva

«Questa estate Mediaset non si spegne, la pausa estiva sarà più corta di quanto sia mai stata». Canale 5 resterà acceso con "Mattino Cinque" in versione “morning news” con Dario Maltese, mentre debutterà un "Pomeriggio Cinque" con Simona Branchetti. In arrivo anche la nuova edizione di “Temptation Island”, le tappe musicali di “Battiti live” e alcune fiction turche. Novità anche su Rete 4, dal 17 giugno arriva una striscia serale con Roberto Poletti e Francesca Barra. Fino a luglio inoltrato saranno in onda tutti i programmi d’informazione (“È sempre Cartabianca” fino al 2 luglio, “Dritto e rovescio” fino al 18 luglio, “Quarto grado” fino al 22 luglio) mentre “Stasera Italia” con Sabrina Scampini andrà in onda il sabato e la domenica tutta l’estate

Fiorello

Lo showman aveva promesso a Pier Silvio una partecipazione sulle sue reti se non avesse fatto concorrenza al Festival di Sanremo durante la finale. «Con Fiorello ci scriviamo a Natale e per gli auguri, sì devo in effetti risentirlo e ricordarglielo…».