Il ricordo della giornalista Mediaset scomparsa a 35 anni non ancora compiuti per un male incurabile







Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset scomparsa a 35 anni non ancora compiuti per un male incurabile:

«L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio.

In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi.

Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi.

Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore».

Pier Silvio