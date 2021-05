Piero Angela da oggi è Cavaliere della Repubblica per il suo impegno come divulgatore scientifico

La consegna del titolo è avvenuta l'11 maggio direttamente da Sergio Mattarella Alessandro Alicandri







Nella giornata dell'11 maggio si è verificato un fatto che entrerà nella storia italiana: Piero Angela, 92 anni, è diventato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno in qualità di divulgatore scientifico (anche) durante la pandemia.

Piero Angela in questo senso, non si sente affatto a fine carriera: premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler creare con la Rai delle puntate di Super Quark da portare in esclusiva nelle scuole italiane.

Questo premio si aggiunge alle tantissime onoreficenze che ha ricevuto negli anni. Nel 2002 ha già ottenuto dallo Stato italiano una Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e due anni dopo è stato nominato Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Non è tutto: ha vinto ben sette Telegatti e portano il suo nome addirittura un asteroide e un particolare tipo di mollusco. Il motivo è semplice: Piero Angela in decenni di trasmissioni e viaggi nei meandri della scienza, non ha solo reso chiari concetti complessi per il grande pubblico, ma ha ispirato tantissime generazioni. Grazie alla sua voce e al suo impegno, tanti giovani hanno deciso di seguire le sue orme raccontando l'universo in cui viviamo e studiandolo attraverso la ricerca scientifica.