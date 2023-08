Pio e Amedeo: autunno a teatro

Dopo i successi in tv Pio (D’Antini) e Amedeo (Grieco) in autunno saranno a teatro. Porteranno, infatti, in giro per l’Italia il loro spettacolo “Felicissimo show”. Dopo le due date zero a Taranto (28 e 29 settembre), saranno, tra gli altri, al Teatro Brancaccio di Roma (1 e 2 ottobre), al Teatro Augusteo di Napoli (dal 4 al 7 ottobre) e al Teatro Lirico di Milano (dal 26 al 28 ottobre). Date e biglietti su www.friendsandpartners.it.