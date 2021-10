Pluto Tv arriva anche in Italia

Dal 28 novembre la di piattaforma streaming lineare e on demand completamente gratuita Redazione Sorrisi







Va online anche in Italia a partire dal 28 ottobre Pluto Tv, una nuova piattaforma che offre un'esperienza lineare e on demand completamente gratuita.

Già lanciata in diversi paesi nel mondo, si differenzia dalle piattaforme attualmente disponibili, perché più simile alla televisione tradizionale e accessibile non solo senza sborsare un centesimo (con inserimento di spot pubblicitari), ma anche senza iscrizione. Potete semplicemente collegarvi a www.pluto.tv - da smartphone, tablet o smart tv - per scoprire l'offerta composta da film e serie tv, ma anche programmi, documentari e cartoni. Al lancio sono già disponibili 40 canali lineari che aumenteranno da qui a dicembre. Canali tematici, divisi per genere o dedicati a una singola serie tv, adatti a ogni pubblico.

Cosa trovate su Pluto Tv

Pluto TV Film Romantici: dedicato a chi cerca una storia che faccia battere il cuore. Tra i titoli disponibili: "Alfie", "Dreamgirls" e "Clueless – Ragazze a Beverly Hills".

Pluto TV Film Commedia: raccoglie le pellicole più divertenti, per ridere fino alle lacrime: da "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy", "Wayne's World 2" e "Mike Myers"

Pluto TV Film Azione: un canale all'insegna di esplosioni e inseguimenti, ci sono: "Four brothers", "Born to raise hell" e "Sharknado".

Pluto TV Film Drama: cercate film commoventi? Qui trovate "The book of love", "Half Nelson" e "Hard eight"

Pluto TV Crime: dalle serie true-crime ai film che raccontano crimini e processi: la serie true-crime "Surviving Evil" e la serie tv "L.A heat"

Scherzi e risate: i migliori scherzi e giochi, da "Ridiculousness" a "South park"

Dating: per chi cerca l’anima gemella c'è il dating show "Single AF, Are you the one?" dove la tecnologia viene impiegata per aiutare le persone a trovare l'amore

Young and Fabulous: le vite dei giovani ricchi, in palinsesto il docu-reality di MTV "Riccanza" e "Teen Cribs"

Serie Teen: le migliori serie per i giovani: da "Awkward" ("Diario di una nerd superstar") a "Faking it"

Super! Pop: qui si balla e si canta, con Tori Vega e "Victorious" e con la boy band di "Big Time Tush"

Super! Eroi: gli eroi più divertenti della televisione da " I Thunderman" a "Henry Danger"

Super! Spongebob: un canale dedicato interamente alle avventure di SpongeBob e dei suoi amici

Pluto TV Real Life: il canale che celebra la grandi storie, con lo show dedicato alle leggende musicali, "Rock Legends, show", i documentari "Vite da star" e "The fishing beauty", tra il mondo della pesca e quello delle passerelle.

Consulenze illegali, il canale tutto dedicato alla serie cult "Leverage"

Le sorelle McLeod, un canale unico e interamente dedicato alla serie australiana

Catfish, il canale che ospita la serie che racconta le verità e le bugie delle relazioni nate online

16 anni e incinta, il canale dedicato al docu cult di MTV