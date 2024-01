“Prima di domani”: Bianca Berlinguer raddoppia su Rete4

Da lunedì 8 gennaio al via la nuova striscia quotidiana che sostituirà"Stasera Italia" Bianca Berlinguer Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Una striscia quotidiana di approfondimento, in onda dal lunedì al venerdì, in cui si affronteranno tematiche di stringente attualità. Da lunedì 8 gennaio, l'appuntamento quotidiano sarà con “Prima di domani”, nuovo programma di VideoNews affidato a Bianca Berlinguer, in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Retequattro, che va a prendere il posto nel palinsesto di "Stasera Italia".

«Ci sarà anche Mauro Corona. Non tutti i giorni, ma qualche volta ci sarà!», ha annunciato la giornalista e conduttrice, ma soprattutto ci sarà «il racconto dei fatti più importanti, con servizi filmati e reportage. Bianca Berlinguer e i suoi ospiti approfondiranno la politica e l’economia, i temi sociali e l'ambiente, gli avvenimenti internazionali a cominciare dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina».

Oltre alla presenza non fissa di Mauro Corona, nel nuovo programma ci sarà anche Mario Giordano, conduttore di "Fuori dal Coro".