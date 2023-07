Prime Video: tutte le novità della stagione 2023/2024

Grandi ritorni, tante nuove produzioni originali e la conferma della Champions League fino al 2027 Carola Piluso







Il 12 luglio è stato presentato al Cinema Barberini di Roma il nuovo palinsesto di Prime Video 2023/2024 ricchissimo di produzioni, coproduzioni e acquisizioni Original italiane. «Per viaggiare basta esistere diceva il poeta Ferdinando Pessoa, io dico che per viaggiare basta avere "Prime"» con queste parole l'attrice e conduttrice Debora Villa apre il Prime Video Presents Italia 2023 accogliendo sul palco volti storici di Prime e ospiti a sorpresa.

La comicità è uno dei capisaldi di Prime e così per il prossimo anno punta tutto su Fabio De Luigi con “Amazing Fabio De Luigi”, programma ibrido tra fiction e show. «Sarò vittima di una serie di scherzetti fatti da amici come Marco Mengoni, la Gialappas’ Band ed Elio, sarà divertente» spiega De Luigi. Rimane confermata anche la nuova stagione di LOL (che avrà anche quest’anno l’edizione natalizia e l’innovativa edizione talent show) e “Prova prova sa sa” di Frank Matano. Novità assoluta sarà “Karaoke night: talenti senza vergogna” programma condotto da Dargen D’Amico. Nel 2024 non può mancare l’adrenalinica caccia ai vip di "Celebrity Hunted" e la spietata sfida ai fornelli di "Dinner Club".

Sul palco anche l’inedita coppia Christian De Sica e Pietro Sermonti con “Gigolò per caso” serie in sei episodi diretta da Eros Puglielli. «Questa serie è politicamente scorretta, io sono un vecchio gigolò e dopo un infarto obbligo mio figlio (Pietro Sermonti) a fare questo mestiere. Lavorare con Eros e Pietro dopo anni di Massimo Boldi è stata una passeggiata di salute», racconta sorridendo De Sica. «Il mio personaggio è trattato dalla moglie (Ambra Angiolini) come un comodino, è un bambascione» prosegue scherzosamente Sermonti. Anche “No Activity – niente da segnalare” regalerà soddisfazione e divertimento con un cast d’eccezione: Carla Signoris, Rocco Papaleo, Fabio Balsamo e un inedito Luca Zingaretti per la prima volta in un ruolo comico. Il viaggio nel palinsesto di Prime Video prosegue con “Antonia” che in sei episodi esplora la vita di Antonia (Chiara Martegiani), 32enne che lotta contro la malattia dell'endometriosi mescolando ironia e drammaticità. L'ironia e l'introspezione sono il punto di forza anche di "Pensati Sexy" film diretto da Michela Andreozzi con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi in uscita il prossimo anno.

Confermato anche il ritorno dello strampalato e amatissimo supereroe Posaman con la seconda stagione di “Sono Lillo”. La goliardia di Lillo sarà protagonista anche dell'’esilarante film di Natale 2023 “Elf Me” (insieme ad Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti), dove le risate e i colpi di scena non mancheranno. «Il film è ricco di effetti speciali e inizia con un pugno in faccia a un bambino, ma farà anche commuovere. Poi Claudio è un cattivo straordinario che parla burino, è geniale!» rivela Lillo. In chiusura arrivano le novità sportive con la conferma delle migliori partite del mercoledì di UEFA Champions League, fino al 2027.

Show d’intrattenimento

Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna

Amazing - Fabio De Luigi

Prova Prova Sa Sa

Celebrity Hunted

The Ferragnez: Sanremo Special

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro

LOL: Chi ride è fuori

Serie

Gigolò per caso

Antonia

No Activity - Niente da segnalare

Sul più bello

Sono Lillo

Monterossi

Me contro Te: La famiglia reale

Everybody Loves Diamonds

Prisma

Citadel: Diana (Capitolo italiano della serie americana "Citadel" dei fratelli Russo)

Noi siamo Leggenda

Film